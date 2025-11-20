Убийца так близко, что дышит вам в спину: 5 криминальных сериалов с рейтингом выше 7,2, которые постоянно пытаются запутать и у них это получается

Истории, в которых преступник не прячется, а живёт среди своих — и именно это делает их особенно пугающими.

В криминальных сериалах есть особый поджанр: картины, где убийца не скрывается в тёмных переулках, а спокойно существует в обществе, незаметно влияя на события.

Герои ходят рядом с ним, доверяют ему, делятся мыслями — и даже не подозревают, что опасность буквально на расстоянии вытянутой руки.

Ниже — пять ярких проектов с рейтингами от 7,2, которые мастерски используют этот эффект обманчивой видимости.

«Последователи» (2013–2015)

Кинопоиск: 7,2

Бывший агент ФБР Райан Харди снова берётся за дело, когда серийный убийца Джо Кэрролл сбегает из-под стражи. Но угроза — не он один.

Его последователи скрываются в обществе: они работают в обычных местах, живут рядом с жертвами и вплетаются в бытовые сцены так, что отличить их невозможно.

Сериал показывает, как идеи способны управлять толпой, а преступник — оставаться в центре событий, даже находясь за решёткой.

«Барри» (2018–2023)

Кинопоиск: 7,6

Наёмный убийца Барри Беркман пытается начать новую жизнь в актёрской студии Лос-Анджелеса. Он не маскируется — просто существует среди людей, полностью погружённых в свои творческие поиски.

Герой буквально стоит на виду, в то время как его прошлое продолжает резонировать. Главная интрига не в поимке преступника, а в том, как долго он сможет удерживать две несовместимые реальности.

«Убивая Еву» (2018–2022)

Кинопоиск: 7,7

Экстравагантная наёмная убийца Вилланель не похожа на скрывающегося преступника. Она яркая, броская, запоминающаяся — и в этом её опасность.

Агент MI5 Ева Поластри постепенно втягивается в игру, которая перестаёт быть охотой и превращается в навязчивое притяжение. Сериал исследует связь между двумя женщинами, показывая, как преступник может оставаться на виду, не вызывая страха — а порой даже восхищение.

«Менталист» (2008–2015)

Кинопоиск: 8,1

Патрик Джейн помогает бюро расследований раскрывать преступления, но его истинная цель — разоблачить Ред Джона. Преступник не из тех, кто прячется.

Его сеть охватывает власть, структуру бюро и людей, которым доверяют герои. Тут убийца — не один человек, а система, растворённая в окружении. Сериал заставляет пересматривать каждую сцену, потому что подозревать можно буквально любого.

«Охотник за разумом» (2017–2019)

Кинопоиск: 8,1

Основанный на реальных событиях, сериал рассказывает о становлении профайлинга в ФБР. Главные герои изучают поведение преступников в тюрьмах, но зрителя больше тревожит другое: BTK, один из самых известных маньяков XX века, появляется в коротких сценах на протяжении всего сериала, живя обычной жизнью — семья, работа, быт.

Он находится на виду у всех, и именно это делает проект особенно жутким.

