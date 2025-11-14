Не просто космос: Collider назвал лучшие фантастические фильмы века — и у «Матрицы» серьезная конкуренция

От первых роботов до песков Арракиса — научная фантастика прошла столетие, но всё ещё помогает понять, кто мы и куда движемся.

Издание Collider составило масштабный список — лучшие научно-фантастические фильмы каждого десятилетия за последние сто лет. Это не просто хроника жанра, а отражение того, как кино и общество вместе учились мечтать, бояться и задавать себе неудобные вопросы.

От немого «Метрополиса» до «Дюны: Часть вторая» — история человечества в отражении экрана.

«Метрополис» (1927)

Фриц Ланг показал технократический мегаполис, где рабочие живут под землёй, а элита купается в роскоши. Картина стала символом антиутопии и задала визуальный язык жанра. Кинопоиск: 8.1.

«Облик грядущего» (1936)

По роману Герберта Уэллса. Фильм охватывает столетие — от мировой войны до утопического будущего. Научный прогресс здесь — единственная надежда на спасение. Кинопоиск: 6.6.

«Доктор Циклоп» (1940)

Безумный учёный в джунглях миниатюризирует людей ради экспериментов. Один из первых цветных фильмов, где хоррор и наука слились в единое целое. Кинопоиск: 6.0.

«День, когда остановилась Земля» (1951)

Инопланетянин прилетает предупредить человечество о самоуничтожении. Впервые НЛО на экране выглядело не как угроза, а как шанс стать лучше. Кинопоиск: 7.0.

«2001 год: Космическая одиссея» (1968)

Кубрик снял не фильм, а философский манифест. HAL 9000, молчание космоса и идея разума выше человека сделали картину бессмертной. Кинопоиск: 7.9.

«Звёздные войны: Эпизод IV — Новая надежда» (1977)

Джордж Лукас превратил фантастику в приключенческий эпос. Простая история о добре и зле переросла в культурный феномен, породивший вселенную. Кинопоиск: 8.1.

«Бегущий по лезвию» (1982)

Ридли Скотт создал мир, где машины человечнее людей. Вечный дождь, неон, одиночество и вопрос — кто достоин жить. Кинопоиск: 7.7.

«Матрица» (1999)

Братья Вачовски синтезировали философию, боевик и киберпанк в идеальный код эпохи. Мир-иллюзия, выбор, свобода — и спецэффекты, которые до сих пор учат копировать. Кинопоиск: 8.5.

«Дитя человеческое» (2006)

Мир без детей и без будущего. Альфонсо Куарон показал человечество на грани вымирания — и одного человека, готового вернуть надежду. Кинопоиск: 7.3.

«Дюна: Часть вторая» (2024)

Современная вершина жанра. Вильнёв превратил роман Герберта в космическую трагедию о власти, вере и экологии. Даже «Матрице» тут непросто тягаться. Кинопоиск: 8.2.

Сто лет — десять фильмов. И каждый из них не просто о будущем, а о нас самих, о страхах и мечтах, которые не устаревают.

