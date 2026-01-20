Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи У «Великолепного века» 6,9 на IMDb — у них выше 8,1: 4 крутых турецких сериала, которые цепляют сильнее (и с Ибрагимом-пашой)

У «Великолепного века» 6,9 на IMDb — у них выше 8,1: 4 крутых турецких сериала, которые цепляют сильнее (и с Ибрагимом-пашой)

20 января 2026 12:48
Кадр из сериала «Великолепный век»

Страстей много, как и интриг.

Устали от бесконечных интриг Хюррем и Сулеймана? Ничего страшного — мы не осуждаем. «Великолепный век» навсегда останется сериалом-явлением, но пересматривать его снова готовы не все.

Тем более что рейтинг на IMDb у него скромный — 6,9. А турецкие сериалы за это время ушли далеко вперед. Вот четыре турдизи, где драмы не меньше, а смотреть их куда легче. И да, с Ибрагим-пашой тоже будет встреча.

«Внутри», 2016–2017

Два брата. Один — полицейский, другой — преступник. Ни один не знает, кем стал второй. История Сарпа и Умута — это не просто криминальный сюжет, а тяжелая драма о семье, предательстве и выборе, который невозможно отменить. Арас Булут Ийнемли здесь особенно хорош — жесткий, надломленный, без героического глянца. Рейтинг IMDb — 8,1.

У «Великолепного века» 6,9 на IMDb — у них выше 8,1: 4 крутых турецких сериала, которые цепляют сильнее (и с Ибрагимом-пашой)

«46 исчезнувших», 2016

Профессор, потерявший все, решается на эксперимент с опасным препаратом. Но лекарство меняет не только тело, а прежде всего психику. Это психологический триллер, где главный враг — внутри самого героя. Мрачно, тревожно и без лишних объяснений. IMDb — 8,1.

У «Великолепного века» 6,9 на IMDb — у них выше 8,1: 4 крутых турецких сериала, которые цепляют сильнее (и с Ибрагимом-пашой)

«Невинный», 2017

Провинциальный дом, бывший полицейский и новость, после которой ничего не будет прежним. Окан Ялабык, знакомый по роли Ибрагим-паши, здесь играет человека, у которого внутри пустота. Никакой роскоши, только нерв и ощущение надвигающейся беды. IMDb — 8,3.

У «Великолепного века» 6,9 на IMDb — у них выше 8,1: 4 крутых турецких сериала, которые цепляют сильнее (и с Ибрагимом-пашой)

«Безмолвие», 2012

Четверо друзей и одна трагедия, о которой они молчали двадцать лет. А потом приходит время расплаты. Это сериал про вину, дружбу и месть, которая не приносит облегчения. Сильный, атмосферный и до сих пор недооцененный. IMDb — 8,3.

У «Великолепного века» 6,9 на IMDb — у них выше 8,1: 4 крутых турецких сериала, которые цепляют сильнее (и с Ибрагимом-пашой)

В этих сериалах драмы столько, что «Великолепный век» кажется репетицией. И главное — никакой тягомотины на десятки серий. Коротко, больно и очень цепко.

Читайте также: Шах-султан в «Великолепном веке» не просто так была изгоем среди сестер: историки уверены, что дело не в ее характере

Фото: Кадры из сериалов «Великолепный век», «Внутри», «46 исчезнувших», «Безмолвие», «Невинный»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
В этих сериалах нет кнопки «стоп»: сейчас смотрю 4 новинки, которые незаметно съедают все мои выходные (и не жалею) В этих сериалах нет кнопки «стоп»: сейчас смотрю 4 новинки, которые незаметно съедают все мои выходные (и не жалею) Читать дальше 20 января 2026
Алев должна была остаться в «Клюквенном щербете» до финала: почему так жестоко «убили» героиню Алев должна была остаться в «Клюквенном щербете» до финала: почему так жестоко «убили» героиню Читать дальше 20 января 2026
Включила самый длинный турецкий сериал — кстати, это не «Великолепный век»: если не ставить на паузу, то можно на месяц выпасть из жизни Включила самый длинный турецкий сериал — кстати, это не «Великолепный век»: если не ставить на паузу, то можно на месяц выпасть из жизни Читать дальше 20 января 2026
Валиде такого и не снилось: сколько лет Хюррем была во главе гарема и всей Османской империи Валиде такого и не снилось: сколько лет Хюррем была во главе гарема и всей Османской империи Читать дальше 19 января 2026
Хатидже злилась не просто так: что на самом деле было между Ибрагимом и Шах-султан Хатидже злилась не просто так: что на самом деле было между Ибрагимом и Шах-султан Читать дальше 18 января 2026
Посмотрели из «Из многих» и не можете забыть финал? Вот еще 5 сериалов, которые зацепят также Посмотрели из «Из многих» и не можете забыть финал? Вот еще 5 сериалов, которые зацепят также Читать дальше 18 января 2026
У этих новинок такие высокие рейтинги, что страшно начинать смотреть: 3 сериала, которые 100% крадут сон У этих новинок такие высокие рейтинги, что страшно начинать смотреть: 3 сериала, которые 100% крадут сон Читать дальше 17 января 2026
В реальной Османской империи Фирузе даже посуду мыть в гареме не пустили бы: история наложницы рассыпается из-за одной детали В реальной Османской империи Фирузе даже посуду мыть в гареме не пустили бы: история наложницы рассыпается из-за одной детали Читать дальше 17 января 2026
«Очень странные дела» закончились — и на душе стало пусто: 5 сериалов, которые заменят Хокинс на выходные «Очень странные дела» закончились — и на душе стало пусто: 5 сериалов, которые заменят Хокинс на выходные Читать дальше 16 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше