У «Великолепного века» 6,9 на IMDb — у них выше 8,1: 4 крутых турецких сериала, которые цепляют сильнее (и с Ибрагимом-пашой)

Устали от бесконечных интриг Хюррем и Сулеймана? Ничего страшного — мы не осуждаем. «Великолепный век» навсегда останется сериалом-явлением, но пересматривать его снова готовы не все.

Тем более что рейтинг на IMDb у него скромный — 6,9. А турецкие сериалы за это время ушли далеко вперед. Вот четыре турдизи, где драмы не меньше, а смотреть их куда легче. И да, с Ибрагим-пашой тоже будет встреча.

«Внутри», 2016–2017

Два брата. Один — полицейский, другой — преступник. Ни один не знает, кем стал второй. История Сарпа и Умута — это не просто криминальный сюжет, а тяжелая драма о семье, предательстве и выборе, который невозможно отменить. Арас Булут Ийнемли здесь особенно хорош — жесткий, надломленный, без героического глянца. Рейтинг IMDb — 8,1.

«46 исчезнувших», 2016

Профессор, потерявший все, решается на эксперимент с опасным препаратом. Но лекарство меняет не только тело, а прежде всего психику. Это психологический триллер, где главный враг — внутри самого героя. Мрачно, тревожно и без лишних объяснений. IMDb — 8,1.

«Невинный», 2017

Провинциальный дом, бывший полицейский и новость, после которой ничего не будет прежним. Окан Ялабык, знакомый по роли Ибрагим-паши, здесь играет человека, у которого внутри пустота. Никакой роскоши, только нерв и ощущение надвигающейся беды. IMDb — 8,3.

«Безмолвие», 2012

Четверо друзей и одна трагедия, о которой они молчали двадцать лет. А потом приходит время расплаты. Это сериал про вину, дружбу и месть, которая не приносит облегчения. Сильный, атмосферный и до сих пор недооцененный. IMDb — 8,3.

В этих сериалах драмы столько, что «Великолепный век» кажется репетицией. И главное — никакой тягомотины на десятки серий. Коротко, больно и очень цепко.

