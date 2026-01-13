Меню
Шах-султан в «Великолепном веке» не просто так была изгоем среди сестер: историки уверены, что дело не в ее характере

Шах-султан в «Великолепном веке» не просто так была изгоем среди сестер: историки уверены, что дело не в ее характере

13 января 2026 11:50
Кадр из сериала «Великолепный век»

Сериал списал всё на ее нрав, но настоящая причина лежит в другом.

В «Великолепном веке» Шах-Хубан-султан появляется эффектно — как железная леди, призванная навести порядок там, где эмоции давно победили разум. Строгая, холодная, собранная, она резко контрастирует с Хатидже и Бейхан. И почти сразу возникает вопрос: почему родные сёстры смотрят на неё с плохо скрытым раздражением, а иногда — с откровенной неприязнью?

Сериал объясняет это просто: высокомерие, гордыня, тяжёлый характер. Но если отложить эмоции и посмотреть на факты, картина оказывается куда жёстче и трагичнее.

Проблема, с которой начинается всё: мать

Официально Шах-султан считается дочерью Айше Хафсы — валиде и матери Сулеймана. Значит, формально она полнокровная сестра Хатидже и Бейхан. Но здесь в игру вступает хронология.

Шах родилась в 1509 году. А Хафса к этому моменту уже много лет находилась в санджаках вместе с Сулейманом — сначала в Шебинкарахисаре, затем в Болу и Каффе. По законам династии мать наследника обязана была жить рядом с сыном. Более того, дочерей она тоже забирала с собой, чтобы выдать замуж подальше от столичных интриг.

Простая логика даёт неудобный вывод: если Хафса жила в провинции, она физически не могла родить Шах в столице. Всё больше историков сходятся во мнении, что Шах была дочерью Селима Явуза, но от другой наложницы. Это автоматически делало её «не совсем своей».

Почему Шах выросла другой

Кадр из сериала «Великолепный век»

Если Хатидже и Бейхан росли в тени страха — вдали от отца, опасаясь его гнева, — то Шах жила рядом с Селимом. А Селим Явуз был не просто султаном, а живым кошмаром эпохи: жестоким, властным, беспощадным.

Шах росла при дворе, видела абсолютную власть ежедневно и впитывала её как норму. Она не знала материнской опеки Хафсы, зато знала, что такое быть «дочерью султана», а не «дочерью валиде». Эта разница в статусе и воспитании делала её чужой для сестёр — и опасной.

Почему её не могли принять

В закрытой системе османского двора «чужая кровь» ощущалась мгновенно. Даже внешность Шах, по описаниям современников, отличалась: она была светлой, что выбивалось из общего облика детей Хафсы. В гареме такие детали имели значение.

Для Хатидже Шах была напоминанием о другой женщине отца. Для Бейхан — источником постоянного сравнения. А для самой Шах — вечным поводом держать дистанцию и носить броню вместо улыбки.

Её холодность была не характером. Это была стратегия выживания. И в этом смысле «Великолепный век» оказался прав, даже если не стал объяснять почему: Шах-султан была обречена быть одинокой задолго до того, как вошла в кадр.

Ранее мы писали: 2026 год будет богат на сиквелы, но эти 5 фильмов ждут сильнее остальных: и третья часть «Дюны» тоже в списке.

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
