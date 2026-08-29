У Стивена Кинга был свой Воланд: сюжет этого триллера подозрительно напоминает «Мастера и Маргариту»

Стивен Кинг не раз обращался к теме сверхъестественного зла, которое приходит в обычный город и постепенно меняет жизнь его жителей. Один из таких сюжетов особенно сильно напоминает знакомую русским читателям историю: в центре оказывается загадочный человек, за которым скрывается нечто гораздо более опасное.

Из-за этого поклонники Булгакова проводят параллели между произведениями двух авторов и даже шутят, что Кинг «позаимствовал» идею «Мастера и Маргариты».

Сюжет

В небольшом городке Касл-Рок появляется странный приезжий по имени Лиланд Гонт. Он открывает магазин «Нужные вещи», где каждый покупатель может приобрести предмет, о котором давно мечтал.

Деньги — лишь часть платы. В обмен на покупку Гонт просит оказать ему небольшую услугу: подшутить над знакомым, насолить соседу или испортить кому-нибудь жизнь. Поначалу просьбы выглядят безобидно, но вскоре проделки становятся всё жестче. Старые обиды всплывают наружу, отношения между жителями портятся, а город постепенно погружается в хаос.

Гонт прекрасно знает, за какие слабости можно зацепиться. Он подталкивает людей к зависти, жадности и ненависти, превращая обычные бытовые конфликты в настоящую вражду.

При чём здесь «Мастер и Маргарита»

На первый взгляд «Нужные вещи» Стивена Кинга и «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова трудно поставить рядом. Один автор отправляет своего загадочного героя в американскую глубинку, другой — в московскую реальность 1930-х. Но при более внимательном сравнении сходства становятся заметны.

В обоих произведениях привычный мир нарушает появление чужака с явно сверхъестественной природой. У Булгакова это Воланд, который приезжает в Москву со своей свитой. У Кинга — Лиланд Гонт, неожиданно открывающий лавку, где можно получить практически всё желаемое.

Есть сходство и в самой основе их историй. Оба персонажа предлагают людям то, чего те хотят, но настоящая цена оказывается совсем не такой, как они рассчитывали. Воланд испытывает москвичей на жадность, страх и стремление к выгоде, а Гонт заставляет жителей Касл-Рока расплачиваться за желания собственными поступками.

Оба автора используют сверхъестественное прежде всего как способ показать человеческие слабости. Воланд наблюдает за людьми и помогает раскрыться их порокам, а Гонт буквально запускает цепочку конфликтов, постепенно доводя их до крайности. Мистика здесь становится инструментом, который лишь показывает уже существующие проблемы.

При этом подход у авторов разный. Булгаков сочетает сатиру, мистику и театральность. Кинг строит более мрачную и камерную историю: его магазин становится ловушкой, куда люди сами заходят за исполнением своих желаний.

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