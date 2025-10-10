Меню
Киноафиша Статьи У Афони была не лень, а депрессия: психолог Розенберг объяснила, как герой Куравлева стал заложником эпохи

10 октября 2025 13:17
Кадр из фильма «Афоня» (1975)

Он стал символом внутреннего выгорания, о котором в СССР молчали.

В последнее время старые советские фильмы смотрят иначе. Интернет-дискуссии уже добрались и до «Афони» (1975) — комедии, которую теперь всё чаще называют драмой о внутренней пустоте.

Пользователи соцсетей увидели в герое Леонида Куравлёва не бездельника, а человека, погрузившегося в депрессию.

Чтобы понять, насколько правдоподобна такая версия, «Киноафиша» поговорила с психологом Любовью Розенберг.

Когда апатия становится образом жизни

Любовь Розенберг считает, что в поведении Афони действительно заметны признаки затяжной депрессии: эмоциональное выгорание, равнодушие к быту, избегание близости.

Она объяснила, что такие состояния в СССР не диагностировались, а воспринимались как слабость.

«В те времена никто не говорил “у меня депрессия”. Это не просто не признавалось — это презиралось. Людей с апатией называли тунеядцами, ленивыми, отправляли на собрания или грозили статьёй за безделье».

Труд вместо терапии

По словам эксперта, система тогда подменяла психотерапию физическим трудом.

«Не работал — отправляли на принудительные работы. Это называлось трудовой терапией. Конечно, это было не по-человечески, но иногда, стоит признать, помогало — не благодаря, а вопреки».

Она уточнила, что человек вроде Афони мог бы «выкарабкаться» не наказаниями, а поддержкой — хотя в ту эпоху такой подход казался невозможным.

Советский синдром сильных

Психолог отмечает, что Афоня — типичный представитель поколения, которому не позволяли быть уставшими или потерянными. Не реализовавшийся в карьере спортсмен, он компенсирует утрату смысла жизни алкоголем и случайными связями.

«Он не лентяй и не пьяница, — сказала Розенберг. — Он человек, которому не дали права на слабость. В том обществе эмоции приравнивались к безволию».

Печальная комедия

Спустя полвека зрители смотрят «Афоню» иначе. Комедия о сантехнике превращается в историю человека, который не смог справиться с внутренней болью в мире, где слова «депрессия» просто не существовало.

Также прочитайте: «А зачем на ней жениться? На таких не женятся»: психолог Розенберг о том, почему мужчины выбирают «Тосек», а не «Анфис» — на примере фильма «Девчата»

Фото: Кадр из фильма «Афоня» (1975)
Анна Адамайтес
