Эксклюзив «Киноафиши»: как изменилась женская привлекательность от времен 60-х до наших дней.

Фраза из «Девчат» — «А зачем на ней жениться? На таких не женятся» — звучала как приговор Анфисе и гимн скромной Тосе. Но прошло шестьдесят лет, и общество изменилось.

Женщины стали независимее, мужчины — осторожнее, а разговор о женских типажах снова стал острым. Психолог Любовь Розенберг в эксклюзиве «Киноафиши» объяснила, почему Тося всё ещё побеждает Анфису — и как это связано с мужским эго.

Тося как терапия для мужского эго

По словам эксперта, в каждом времени есть своя «Анфиса» и своя «Тося». Просто сегодня формулы привлекательности поменялись местами.

Если раньше общество осуждало женщин за раскованность, то теперь оно восхищается их силой. Но именно она, по наблюдениям Розенберг, часто отпугивает мужчин. Женщина, для которой брак — «достижение», вызывает в партнёре не восхищение, а тревогу.

«Сейчас женщины воспринимают замужество как цель, а не как естественное продолжение чувств. И мужчина рядом с такой женщиной не чувствует себя нужным», — отметила психолог.

Почему Тося выигрывает у Анфисы

Розенберг считает, что Тося вовсе не «неказистая» — в ней есть редкое качество, которое притягивает по сей день: искренность.

В её поведении есть доля детской наивности, то, что психолог называет лёгким инфантилизмом. Рядом с такой женщиной мужчина ощущает себя защитником, опорой, «мачо с ранчо», как метко заметила собеседница.

«Такие женщины не соперничают, они дают мужчине пространство для силы — и именно это притягивает», — подчеркнула Розенберг.

Почему «Девчата» не стареют

Сюжет фильма остаётся живым, потому что архетип Тоси вечен. В каждом поколении есть женщины, которые побеждают не внешностью, а простотой и естественностью.

И, как говорит Розенберг, пока мужчинам нужно чувствовать себя нужными, Тоси будут всегда.

