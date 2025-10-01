Меню
Киноафиша Статьи О каких «шниферах» и «орудовцах» говорят в «Месте встречи изменить нельзя»? И при чём тут ГАИ?

1 октября 2025 20:03
«Место встречи изменить нельзя»

В культовом фильме Станислава Говорухина звучат слова, которые сегодня кажутся загадочными — разбираем их смысл и происхождение.

Фильм Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя» переносит зрителей в послевоенную Москву конца 40-х.

Здесь важно всё: тёмные подворотни, суровые милицейские будни и особый язык времени. В репликах героев иногда звучит жаргон, понятный и в послевоенное время не каждому — тем, кто жил на улицах и в коммуналках.

Сегодня они и вовсе сбивают с толку. Рассказываем о тех, что больше всего вызывают недоумение у зритетелей — о «шниферах» и «орудовцах».

Кто такие шниферы

В разговоре с Манькой-Облигацией Жеглов вспоминает её отца, называя его шнифером. Так именовали воров, специализирующихся на сейфах.

В отличие от «медвежатников», ломающих замки грубой силой, шниферы действовали тонко: подбирали комбинации и коды, открывая сейфы бесшумно и без разрушений.

Что значит «орудовцы»

Когда Шарапов рассказывает легенду о своём прошлом, он упоминает орудовцев. Речь идёт о сотрудниках ОРУД — Отдела регулирования уличного движения, предшественника ГАИ.

Эта структура существовала в СССР с 1930-х годов и занималась контролем за дорожным движением. Позднее её функции перешли к знакомой всем Госавтоинспекции.

Фото: Кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
