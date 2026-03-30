Только два российских фильма на IMDb оценили выше 8,0: о №2 почти никто не слышал

Если сложилось впечатление, что отечественный кинематограф ограничивается либо бесконечной чередой полицейских сериалов, либо пафосными мелодрамами с претензией на философию, — вот вам повод удивиться. На международном агрегаторе IMDb есть всего два российских триллера, чей рейтинг перешагнул отметку 8.0, и ни один из них не попадает в перечисленные категории.

Первый в этом списке — нашумевшая картина Юрия Быкова «Дурак», получившая 8.0 балла и разошедшаяся на цитаты. Второй — «Долгая дорога домой» (8.1), о существовании которой знают немногие.

Сюжет

Сергей — обычный парень из небольшого провинциального города. Ему тридцать, он живет с родителями и младшим братом, а зарабатывает на жизнь черновой работой на стройке вместе с приятелем. Однажды ночью ему приходит странное сновидение: в нем погибший несколько лет назад отец его друга зовет того за собой.

Проснувшись, Сергей узнает, что приятель найден мертвым. С этого момента жизнь главного героя наполняется пугающими и необъяснимыми явлениями.

Отзывы

Эта картина пытается осмыслить вечные вопросы: ради чего мы существуем? Как поступать, когда каждый день может оказаться последним? Те, кто уже посмотрели ленту, признаются, что после финальных титров еще долго остаются под впечатлением — и их чувства вполне объяснимы.