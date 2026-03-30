Меню
Русский English
Отмена
Только два российских фильма на IMDb оценили выше 8,0: о №2 почти никто не слышал

30 марта 2026 11:50
Кадр из фильма «Долгая дорога домой»

Эта лента — настоящая загадка.

Если сложилось впечатление, что отечественный кинематограф ограничивается либо бесконечной чередой полицейских сериалов, либо пафосными мелодрамами с претензией на философию, — вот вам повод удивиться. На международном агрегаторе IMDb есть всего два российских триллера, чей рейтинг перешагнул отметку 8.0, и ни один из них не попадает в перечисленные категории.

Первый в этом списке — нашумевшая картина Юрия Быкова «Дурак», получившая 8.0 балла и разошедшаяся на цитаты. Второй — «Долгая дорога домой» (8.1), о существовании которой знают немногие.

Сюжет

Сергей — обычный парень из небольшого провинциального города. Ему тридцать, он живет с родителями и младшим братом, а зарабатывает на жизнь черновой работой на стройке вместе с приятелем. Однажды ночью ему приходит странное сновидение: в нем погибший несколько лет назад отец его друга зовет того за собой.

Проснувшись, Сергей узнает, что приятель найден мертвым. С этого момента жизнь главного героя наполняется пугающими и необъяснимыми явлениями.

Кадр из фильма «Долгая дорога домой»

Отзывы

Эта картина пытается осмыслить вечные вопросы: ради чего мы существуем? Как поступать, когда каждый день может оказаться последним? Те, кто уже посмотрели ленту, признаются, что после финальных титров еще долго остаются под впечатлением — и их чувства вполне объяснимы.

«Послевкусие остается тяжеловатым. Пересматривать, наверное, не потянет, но за то, что сняли такое, — спасибо», «Это кино не для фонового просмотра: оно целиком из диалогов, где практически каждая реплика наполнена особым смыслом», — делятся впечатлениями зрители.

Фото: Кадры из фильма «Долгая дорога домой» (2017)
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Дальше ждем "Три богатыря против Хищника"»?»: в Сети обсуждают анонс новой части хитового мультика «Дальше ждем "Три богатыря против Хищника"»?»: в Сети обсуждают анонс новой части хитового мультика Читать дальше 4 апреля 2026
Эту экранизацию Кинга называли новыми «Очень странными делами», но всё пошло не так: «Будто смотрю мыльную оперу или малобюджетный фильм» Эту экранизацию Кинга называли новыми «Очень странными делами», но всё пошло не так: «Будто смотрю мыльную оперу или малобюджетный фильм» Читать дальше 3 апреля 2026
Этот мрачный фильм Балабанова обожают Джонни Депп и Роберт Паттинсон: даже первый просмотр лишил их дара речи Этот мрачный фильм Балабанова обожают Джонни Депп и Роберт Паттинсон: даже первый просмотр лишил их дара речи Читать дальше 3 апреля 2026
Этот пасхальный фильм заставляет спорить до сих пор: насколько реален сюжет «Вараввы» Этот пасхальный фильм заставляет спорить до сих пор: насколько реален сюжет «Вараввы» Читать дальше 3 апреля 2026
До «Рассказа служанки» далеко: «Заветы» еще не вышли, но у сериала уже 84% на RT и неоднозначные отзывы от критиков До «Рассказа служанки» далеко: «Заветы» еще не вышли, но у сериала уже 84% на RT и неоднозначные отзывы от критиков Читать дальше 6 апреля 2026
Премьера фильма «Вот это драма!» с Зендеей и Паттинсоном обернулась скандалом: зрители выходят после просмотра злые из-за одной детали Премьера фильма «Вот это драма!» с Зендеей и Паттинсоном обернулась скандалом: зрители выходят после просмотра злые из-за одной детали Читать дальше 6 апреля 2026
«Зима близко» — говорили с ужасом хоббиты: эти холода едва не уничтожили Шир, но во «Властелине колец» их не показали «Зима близко» — говорили с ужасом хоббиты: эти холода едва не уничтожили Шир, но во «Властелине колец» их не показали Читать дальше 6 апреля 2026
Маринетт теряет отца, а Супер-Кот — не Адриан? Первая идея мультика о Леди Баг была бы кошмаром для зрителей Маринетт теряет отца, а Супер-Кот — не Адриан? Первая идея мультика о Леди Баг была бы кошмаром для зрителей Читать дальше 6 апреля 2026
В СССР этот фильм изрезали, перемонтировали и все равно запретили: а в США он восхитил даже Леди Гагу и Мадонну В СССР этот фильм изрезали, перемонтировали и все равно запретили: а в США он восхитил даже Леди Гагу и Мадонну Читать дальше 6 апреля 2026
Американцы пересняли «Вторую жизнь Уве», и ремейк не спас даже Том Хэнкс: «Недотянуто по всем категориям» Американцы пересняли «Вторую жизнь Уве», и ремейк не спас даже Том Хэнкс: «Недотянуто по всем категориям» Читать дальше 6 апреля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше