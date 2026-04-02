Возвращение Фандорина: этот детектив мы ждем уже 11 лет — наконец-то он выйдет с Боярской и Козловским

В 2015 году появились первые новости о создании фильма «Декоратор», но проект долгое время оставался в тени. Теперь стало известно, что картина выйдет в этом году. Так что наше ожидание весьма затянулось.

Про сюжет

Фильм рассказывает о Эрасте Фандорине. Действие разворачивается в 1889 году. Чиновнику особых поручений Фандорину поручено в кратчайшие сроки расследовать серию загадочных и жестоких преступлений, угрожающих визиту царской семьи в Москву. Жертвами становятся девушки, чьи странным образом украшенные тела находят одно за другим. Самой шокирующей и парадоксальной версией событий становится предположение, что в Россию перебрался Джек Потрошитель. Под угрозой не только Москва, но и возлюбленная Фандорина, Ангелина.

В главных ролях заявлены Данила Козловский, Елизавета Боярская и Виктор Вержбицкий. Долгое время информация о фильме была ограниченной, и теперь, похоже, мы на пороге его премьеры. В ожидании стоит отметить, что о молодом сыщике уже было снято несколько экранизаций.

Другие фильмы про Фандорина

Одной из первых была мини-сериал «Азазель», который вышел в 2002 году. В этом проекте роль Фандорина исполнил Илья Носков. Сюжет рассказывает о чиновнике 14-го класса Эрасте Петровиче Фандорине, который работает письмоводителем в Сыскном отделении и мечтает стать сыщиком. Случайно он оказывается вовлечён в расследование загадочного самоубийства и, распутывая клубок преступления, выходит на след таинственной организации «Азазель».

Следующим в списке стал фильм «Турецкий гамбит», вышедший в 2005 году. Здесь титулярный советник Эраст Фандорин участвует в военных действиях в качестве сербского волонтера и попадает в плен к туркам. Сбежав, он встречает столичную красавицу Варвару Андреевну Суворову, которая едет в штаб русской армии, чтобы повидаться со своим женихом — шифровальщиком Яблоковым. Главную роль сыграл Егор Бероев.

Также в 2005 году вышел фильм «Статский советник». В этом сюжете в министерском вагоне курьерского поезда происходит убийство бывшего командира Отдельного корпуса жандармов, сибирского генерал-губернатора Храпова, который направлялся через Москву к месту службы. По данным охраны, Храпов был убит статским советником Эрастом Петровичем Фандориным, который отвечал за безопасность генерал-губернатора во время его пребывания в столице.

Так что ждем и посмотрим, получится ли новой картине сохранить то настроение, которое было в предыдущих картинах про Фандорина.