Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Тарантино знает наизусть этот фильм Земекиса: и речь не про «Назад в будущее»

Тарантино знает наизусть этот фильм Земекиса: и речь не про «Назад в будущее»

23 сентября 2025 09:25
Тарантино знает наизусть этот фильм Земекиса: и речь не про «Назад в будущее»

Режиссер отметил другую картину.

К Квентину Тарантино можно относиться по-разному: некоторые восхищаются его фильмами, другие — откровенно не понимают. Но одно ясно точно: режиссер действительно много знает о кино. А значит его экспертному мнению стоит верить.

Среди любимых режиссеров Тарантино всегда выделял Роберта Земекиса. Фильмы из его франшизы «Назад в будущее» коллега прямо называл идеальными. Но есть одна, куда менее известная картина Земекиса, которую Тарантино, по его словам, знает наизусть.

Сюжет фильма «Подержанные автомобили»

Фильм знакомит зрителей с амбициозным продавцом Руди Руссо. Он работает на старика Люка Фукса, не стесняясь переманивать клиентов у соседнего салона — конкурента Роя Фукса, родного брата Люка.

Конфликт достигает пика, когда Рой решает разом покончить с конкуренцией и поправить свои дела. Параллельно Руди гонится за другой целью: он мечтает о месте в сенате и ищет крупную сумму для предвыборной кампании.

Но планы рушатся из-за неожиданного удара судьбы, который меняет правила игры для всех участников этой авантюры.

Кадр из фильма «Подержанные автомобили»

Тарантино о фильме «Подержанные автомобили»

Лента «Подержанные автомобили» не очень успешно прошла в прокате, но получила популярность при распространении на кассетах. Именно так ее и увидел Тарантино, который работал в 1980-е в видео-магазине в Лос-Анджелесе.

«Я абсолютно обожал фильм. И сейчас это одна из моих любимых комедий за последние десятилетия. Я знаю ее наизусть», — сказал он.

Картина действительно отражает вкус Тарантино, ведь это черная комедия с большим количеством циничного юмора.

Кадр из фильма «Подержанные автомобили»

Ранее портал «Киноафиша» писал, что Тарантино жестко прошелся по фильму Линча, который вполне зашел зрителям.

Фото: Legion-Media, Кадры из фильма «Подержанные автомобили» (1980)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) 3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) Читать дальше 29 сентября 2025
«Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах «Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах Читать дальше 29 сентября 2025
Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу Читать дальше 29 сентября 2025
Думаете, Терминатору еда ни к чему? А вот зачем Т-800 жует вафлю — и почему это не ошибка Джеймса Кэмерона Думаете, Терминатору еда ни к чему? А вот зачем Т-800 жует вафлю — и почему это не ошибка Джеймса Кэмерона Читать дальше 26 сентября 2025
Если бы все показали в фильмах, то «Властелин колец» шел бы годами: как долго Гэндальф искал Кольцо Всевластия? Если бы все показали в фильмах, то «Властелин колец» шел бы годами: как долго Гэндальф искал Кольцо Всевластия? Читать дальше 25 сентября 2025
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Читать дальше 29 сентября 2025
Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Читать дальше 29 сентября 2025
«Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы «Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы Читать дальше 29 сентября 2025
Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо Читать дальше 29 сентября 2025
С такими существами волшебницы из «Сказочного патруля» еще не встречались: новые персонажи 5-го сезона С такими существами волшебницы из «Сказочного патруля» еще не встречались: новые персонажи 5-го сезона Читать дальше 29 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше