Тарантино знает наизусть этот фильм Земекиса: и речь не про «Назад в будущее»

К Квентину Тарантино можно относиться по-разному: некоторые восхищаются его фильмами, другие — откровенно не понимают. Но одно ясно точно: режиссер действительно много знает о кино. А значит его экспертному мнению стоит верить.

Среди любимых режиссеров Тарантино всегда выделял Роберта Земекиса. Фильмы из его франшизы «Назад в будущее» коллега прямо называл идеальными. Но есть одна, куда менее известная картина Земекиса, которую Тарантино, по его словам, знает наизусть.

Сюжет фильма «Подержанные автомобили»

Фильм знакомит зрителей с амбициозным продавцом Руди Руссо. Он работает на старика Люка Фукса, не стесняясь переманивать клиентов у соседнего салона — конкурента Роя Фукса, родного брата Люка.

Конфликт достигает пика, когда Рой решает разом покончить с конкуренцией и поправить свои дела. Параллельно Руди гонится за другой целью: он мечтает о месте в сенате и ищет крупную сумму для предвыборной кампании.

Но планы рушатся из-за неожиданного удара судьбы, который меняет правила игры для всех участников этой авантюры.

Тарантино о фильме «Подержанные автомобили»

Лента «Подержанные автомобили» не очень успешно прошла в прокате, но получила популярность при распространении на кассетах. Именно так ее и увидел Тарантино, который работал в 1980-е в видео-магазине в Лос-Анджелесе.

«Я абсолютно обожал фильм. И сейчас это одна из моих любимых комедий за последние десятилетия. Я знаю ее наизусть», — сказал он.

Картина действительно отражает вкус Тарантино, ведь это черная комедия с большим количеством циничного юмора.

