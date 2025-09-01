«Это пародия!»: Тарантино жестко прошелся по фильму Линча, который вполне зашел зрителям — 7,3 на IMDb

Режиссёр объяснил, что разочаровало его в приквеле культового сериала.

Квентин Тарантино никогда не боялся говорить то, что думает, и однажды на интервью LA Weekly под горячую руку режиссёра попал сам Дэвид Линч.

В интервью культовый режиссёр рассказал, что фильм «Твин Пикс: Огонь, иди со мной» (1992) для него стал настоящим разочарованием.

Когда не узнаёшь кумира

Тарантино признался, что был большим поклонником оригинального сериала «Твин Пикс» (1990).

Загадочность, атмосфера и необычная драматургия Линча его восхищали. Однако, по словам режиссёра, полнометражный приквел оказался настолько далёким от ожиданий, что вызвал у него почти физическое раздражение.

«Это не Линч, а пародия! После того как я увидел „Твин Пикс: Огонь, иди со мной“ в Каннах, я понял, что он глубоко ушёл в собственное эго, у меня пропало желание смотреть его фильмы», — высказался Тарантино.

Он отметил, что история, которая должна была стать мрачной и интригующей, показалась ему затянутой, бессвязной и лишённой той самой магии, за которую зрители полюбили сериал.

Разрушенные ожидания

По словам Тарантино, больше всего его задело то, что фильм не смог развить идеи оригинала:

«„Твин Пикс“ был загадкой, которую хотелось разгадывать, но здесь я не чувствовал ни тайны, ни напряжения. Всё выглядело так, будто Линч перестал контролировать собственный стиль».

Фанаты проекта в Сети разделились на два лагеря: одни считают фильм недооценённым шедевром, другие соглашаются с мнением Тарантино, что приквел не дотянул до уровня сериала.

Однако на специализированных платформах картине зрители по-прежнему ставят вполне приличные оценки. 7,3 балла «Твин Пикс» получил и на IMDb, и на «Кинопоиске».

