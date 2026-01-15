Студия «Мельница» славится не только «Тремя богатырями»: вот еще 5 мультфильмов, которые нельзя упускать

Студию «Мельница» привыкли ассоциировать прежде всего с богатырской троицей — шумной, шутливой и ежегодно возвращающейся на экраны. Но за этим брендом скрывается куда более разнообразная фильмография: от философских сказок до военных драм и камерных историй для детей. Вспоминаем пять мультфильмов «Мельницы», которые доказывают: студия умеет работать в самых разных регистрах.

«Карлик Нос» (2003)

Первый большой шаг «Мельницы» в полнометражную анимацию и до сих пор один из самых трогательных её проектов. «Карлик Нос» — это редкий пример по-настоящему печальной детской сказки, где страх, одиночество и жестокость мира не сглажены, а проживаются всерьёз. История Якоба, превращённого в карлика, цепляет не эффектами, а эмоциональной честностью — именно с этого фильма стало ясно, что студия не собирается работать «вполсилы».

«Про Федота-стрельца, удалого молодца» (2008)

Самый экспериментальный проект студии — и визуально, и интонационно. Анимационная версия поэмы Леонида Филатова превратилась в яркий лубок с язвительным юмором и почти театральной подачей. «Про Федота-стрельца, удалого молодца» ценят не за сюжетные повороты, а за язык, стиль и умение работать с сатирой, не скатываясь в фарс.

«Иван Царевич и Серый Волк» (2011)

Вторая по популярности франшиза студии и пример того, как «Мельница» научилась говорить с массовым зрителем. «Иван Царевич и Серый Волк» балансирует между сказкой и современной комедией, играя с архетипами и узнаваемыми характерами. Это уже не эксперимент, а уверенно собранный семейный хит, который смотрят и дети, и взрослые — каждый на своём уровне.

«Крепость. Щитом и мечом» (2015)

Неожиданный для студии поворот в сторону военной истории. «Крепость. Щитом и мечом» рассказывает об обороне Смоленска и делает это с редкой для анимации серьёзностью. Здесь меньше шуток и больше напряжения, а сама история воспринимается как попытка поговорить с подростками о войне без упрощений и пафоса.

«Урфин Джюс и его деревянные солдаты» (2017)

Экранизация классики Александра Волкова получилась не самой ровной, но важной для понимания амбиций студии. «Урфин Джюс и его деревянные солдаты» — это попытка осовременить знакомый сюжет и вписать его в визуальный стиль «Мельницы». Не идеальный, но честный проект, который показывает, как студия работает с литературным наследием.

Фильмография «Мельницы» давно вышла за рамки одного жанра и одной аудитории. И если «Три богатыря» — её витрина, то именно эти мультфильмы показывают настоящую глубину студии и её умение рассказывать разные истории разным зрителям.

