«Стреляет как терминатор, думает как чайник»: в Сети назвали самые нелепые моменты из культового «Робокопа»

Главный киборг восьмидесятых оказался не таким уж безупречным — зрители разобрали фильм на ошибки, от которых становится неловко даже спустя годы.

Фильм «Робокоп» режиссёра Пола Верховена давно стал культовым. Сатира, стиль, философия — всё на месте.

Но, как это часто бывает, при повторном просмотре зрители начинают замечать то, что раньше ускользало.

В соцсетях пишут: «Стреляет как терминатор, думает как чайник». И действительно, в логике «Робокопа» хватает трещин.

Огневая мощь на совещании — идея века

Одна из первых сцен — демонстрация прототипа ED-209. Всё шло как по маслу, пока робот не открывает огонь настоящими боевыми патронами прямо в зале заседаний.

Никто не подумал заменить боекомплект на холостые? Этот момент стал классикой абсурдной кинологики и мемом среди фанатов.

Глаз-камера с артефактами VHS

Будущее, корпорации, кибернетика — а зрение Робокопа будто из видеомагнитофона. На экране полосы развёртки, шум, рябь, словно кто-то забыл почистить головку кассетника.

Для суперсолдата XXI века — странный набор функций. Зрители шутят, что у него видеомодуль хуже, чем у камеры наблюдения в супермаркете.

Пенное прикрывает преступление

Ограбление магазина — одна из самых запоминающихся сцен, но и самых нелепых. Тайник с деньгами прячут за пирамидой из пивных банок.

Одно неосторожное движение — и весь секрет наружу. Это больше похоже на пародию, чем на криминальный триллер.

Арест? Не, не слышал

Робокоп ловко обезоруживает преступника, бросает его в холодильник — и… уходит. Без наручников, без протокола, без передачи полиции.

Киборг-закон просто удаляется в закат, будто зашёл за молоком. Даже фанаты не понимают, зачем была эта сцена.

Детское питание — топливо будущего

Льюис приносит напарнику банку детского питания, уверяя, что оно «по составу подходит его органике».

Сцена милая, но абсурдная: робот питается пюре из баночки? Если это киборг, где его блок живого обмена веществ? Звучит как эксперимент на уровне школьной биологии.

Конечности растут как у Гуманоидуса

Финальная сцена с падением Дика Джонса до сих пор вызывает неловкий смех. Его тело превращается в нелепую растянутую модель, будто созданную в старом симуляторе 3D Max.

Даже для 1987 года спецэффект выглядит болезненно устаревшим.

«Робокоп» остаётся символом своего времени — громкий, остроумный, брутальный. Но теперь зрители смотрят на него с улыбкой: да, стреляет как терминатор, но иногда действительно думает как чайник.

По материалам дзен-канала Заметки Инсайдера

Также прочитайте: Чем на самом деле занимаются выпускники Хогвартса после учебы? Ответ разочарует фанатов