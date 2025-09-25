Меню
Чем на самом деле занимаются выпускники Хогвартса после учебы? Ответ разочарует фанатов

25 сентября 2025 21:02
Кадр из фильма "Гарри Поттер"

Магический рынок труда в «Поттериане» выглядит довольно ограниченным.

В фильмах о «Гарри Поттере» школа магии Хогвартс кажется местом, где возможно всё. Но когда речь заходит о будущем выпускников, волшебный мир вдруг сужается до нескольких предсказуемых дорог.

Кем же на самом деле становятся чародеи после выпускного?

Первое столкновение с реальностью

В «Ордене Феникса» (2007) мы видим важный момент: Гарри обсуждает с Макгонагалл свой будущий путь.

Он хочет стать мракоборцем, и профессор сразу перечисляет список предметов, которые ему предстоит сдать на «отлично».

Уже здесь становится ясно: карьерные тропы расписаны и не допускают особой свободы, пишет дзен-канал Заметки Инсайдера.

Что показывает экранная вселенная

Фильмы демонстрируют удивительную ограниченность профессий. Взрослые персонажи, окружающие Гарри, работают либо в Министерстве магии — Артур Уизли, Кингсли Бруствер, Гермиона в последующем сюжете, — либо остаются в стенах Хогвартса, как Макгонагалл и Хагрид.

Есть единичные примеры других путей: целители в Святом Мунго и профессиональные игроки в квиддич, вроде Виктора Крама. Но на фоне множества учеников эти варианты выглядят каплей в море.

«Проклятое дитя» закрепляет впечатление

Пьеса «Гарри Поттер и Проклятое дитя» (2016), поставленная и на лондонской, и на бродвейской сцене, подтвердила этот сюжетный выбор. Гарри и Рон — чиновники Министерства, Гермиона — министр магии.

То есть спустя годы всё сводится к одному: школа готовила к службе в государственном аппарате, а не к многообразию профессий, которых мог бы потребовать целый магический мир.

Также прочитайте: Какой крестраж Волан-де-Морта был самым опасным? Рейтинг всех 7 артефактов по силе — дневник самый слабый

Фото: Кадр из фильма "Гарри Поттер"
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
