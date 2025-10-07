Меню
Стероиды или «ночевал» в тренажерке? Тренер раскрыл, как же «накачался» новый Геральт для «Ведьмака»

7 октября 2025 17:15
Кадр из сериала «Ведьмак»

По мнению специалиста, было проведено немало лишней работы.

Главной премьерой октября должен стать 4 сезон «Ведьмака». В нем поклонники фэнтези впервые увидят на экране в образе Геральта не Генри Кавилла, а Лиама Хемсворта.

Молодой актер уже на старте столкнулся с хейтом от фанатов, недовольных заменой. Он с головой погрузился в подготовку для роли, сконцентрировавшись на наборе мышечной массы.

Всего за год тренировок Хемсворт очень изменился, и в Сети тут же возникли предположения, что такого результата невозможно достичь без приема стероидов и других препаратов. Но актер заявляет, что добился итоговой формы только благодаря табате.

Эксперты считают это возможным, но с некоторыми оговорками.

«Многочисленные научные работы показывают, что высокоинтенсивные интервальные тренировки (HIIT) и табата, несмотря на их популярность, не способствуют значительному росту мышечной массы. Эти методы в первую очередь помогают сжигать жир и повышать выносливость, но не являются основным стимулом для гипертрофии», — объяснил в беседе с порталом «Киноафиша» фитнес-тренер Станислав Милославский.

По словам специалиста, для существенного роста мышечной массы необходимы регулярные силовые тренировки — 3-5 раз в неделю. Такой режим создает необходимый стимул для мышечного роста, особенно при правильном питании и восстановлении.

Тем не менее, внешних следов приема стероидов у Хемсворта тоже нет.

«При использовании запрещённых препаратов, заметно округляются плечи и верхняя часть трапеции — это связано с чувствительностью рецепторов данных групп мышц к препаратам. Здесь не вижу явных нестандартных округлений»

«Достижение формы, похожей на Хемсворта за год — вполне реально при систематическом подходе, правильном питании и грамотных тренировках. Одно субъективное мнение — было сделано много лишней работы, которая лишь отдаляла от результатов», — заключил эксперт.

Ранее портал «Киноафиша» писал, кем на самом деле была Цири в «Ведьмаке».

Фото: Кадр из сериала «Ведьмак»
Светлана Левкина
