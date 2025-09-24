Меню
Кем на самом деле была Цири в «Ведьмаке»: Сапковский называл ее просто — словом из трех букв

Кем на самом деле была Цири в «Ведьмаке»: Сапковский называл ее просто — словом из трех букв

24 сентября 2025 15:42
Кадр из сериала «Ведьмак»

Сам писатель развеял сомнения фанатов одной характеристикой.

Анджей Сапковский всегда говорил, что «Ведьмак» — не фэнтези про героев и чудовищ, а история о людях и их поступках. И особенно показательно это проявляется в судьбе Цири.

Для миллионов зрителей сериала «Ведьмак» она — дочь судьбы, надежда, символ будущего. Но сам автор видит её иначе.

Цири как воплощённое зло

Сапковский прямо заявил о своей героине:

«Цири я задумывал как монстра. Я хотел показать, как люди из человека сами делают монстра. Цири — это зло, воплощённое зло».

Её путь — это история превращения жертвы в катализатор разрушения. Каждый, кто встречался на её дороге, вносил свой вклад в это превращение: «Крысы» сделали из неё преступницу, чародейки — пешку для интриг, Бонарт и Риенс — объект мучений. Даже отец, император Эмгыр, использовал её ради политики.

Добро и зло плечом к плечу

В знаменитой сцене, когда Геральт и Цири спускаются вместе навстречу врагам, Сапковский видит символику: ведьмак олицетворяет добро, его названая дочь — зло. Вместе они становятся неудержимой силой, но и трагической парой, потому что их союз означает: добро и зло неразрывно связаны.

Мир как кузница монстров

Кадр из сериала «Ведьмак»

Важная мысль писателя: Цири не родилась чудовищем. Её такой сделал мир — постоянные травмы, предательства, попытки использовать её силу.

Даже её мстительность — результат этого опыта. «Я — смерть», — произносит она в одном из эпизодов, и это не поза, а признание: мир сам дал ей такую роль.

После Геральта и Йеннифэр

Сапковский уточнял, что после гибели названых родителей Цири перестала быть «чистым злом». Но глобальная идея саги в другом: охотник на чудовищ, Геральт, воспитал величайшее чудовище — и сделал это неосознанно. Это парадокс и трагедия, которую несёт вся история «Ведьмака».

Почему это важно для восприятия саги

Фанаты часто воспринимают Цири как героиню светлой линии — ту, кто должна спасти мир. Но автор подсказывает: она не символ надежды, а зеркало, в котором отражается жестокость людей.

«Добро» Геральта и «зло» Цири — это не противоположности, а две силы, выросшие из одного корня. И именно поэтому «Ведьмак» остаётся историей о выборе и ответственности, а не о простом противостоянии света и тьмы.

