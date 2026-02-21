Совсем другой Брагин: что ждать от новинки 2026 года «Боги Кнорозова» – сюжет заманчивый и интересный

Практически каждый проект актера вызывают бурю эмоций у его поклонников. Сейчас на НТВ вовсю идет очередной сезон сериала «Первый отдел», где актер блестяще играет Юрия Брагина, но речь пойдет не о нем.

Сейчас ведется работа над фильмом «Боги Кнорозова». В данном случае Колесников будет немного в другом амплуа.

Во-первых, проект исторический, поскольку затронет события середины 50-х годов. Во-вторых, речь пойдет и о мистике, и о детективе.

Итак, Юрий Кнорозов, входящий в состав советской делегации, отправляется в Копенгаген на Международный конгресс американистов. Там он собирается представить свое сенсационное открытие — метод расшифровки письменности майя.

В своем выступлении мужчина намерен опровергнуть слухи о предсказанном этим календарем апокалипсисе. На фоне постоянных спекуляций вокруг этого предсказания в Мексике начинается формирование новой экономики, что может оказаться выгодным для некоторых государств.

Одновременно с этими событиями, в Копенгагене Кнорозов знакомится с журналисткой по имени Мерседес, которая напоминает ему о первой утраченной любви. Ученый постепенно начинает доверять ей и хочет поделиться секретом своей расшифровки. Однако он не подозревает, что девушка является частью заговора, направленного на дискредитацию его открытия иностранными спецслужбами.

В общем, всем, кто любит интересные детективные проекты, да еще и с любимыми героями, посмотреть стоит. Так что ждем.