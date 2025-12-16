Шеф-повар раскрыл ингредиент, с которым заливная рыба не будет «гадостью», как в «Иронии судьбы»: гости точно оценят

Этот вариант как раз идеально подойдет к праздничному столу.

Фраза «Какая гадость, эта ваша заливная рыба!» из фильма «Ирония судьбы, Или с легким паром!» уже давно стала классикой. Неудивительно, что у многих людей есть некие предубеждения по поводу этого блюда.

Но его можно подать по-новому, да так, что гости попросят поделиться рецептом. Секрет легкого и вкусного варианта заливной рыбы с порталом «Киноафиша» поделился шеф-повар Сергей Янхук.

Его основа — и есть тот самый ингредиент, который сделает блюдо достойным новогоднего стола!

Вам потребуется:

семга;

морковь;

лук;

желатин;

соль, перец горошком;

укроп (по желанию).

Способ приготовления:

Для начала нужно сделать бульон из рыбы. К почищенной семге (лучше брать кости и голову) добавляем лук и морковь, заливаем водой и томим все на медленном огне. Не забудьте посолить и добавить специи по вкусу.

Отварную рыбу чистим от костей, режем небольшими кусочками, слегка обжариваем, чтобы было вкуснее, и раскладываем по форме для заливного. Форму лучше брать небольшую и невысокую, чтобы блюдо при подаче на стол смотрелось эффектно.

Рыбный бульон для начала процеживаем. Если он получился не слишком насыщенный, можно добавить растворенный в воде желатин. К рыбе в форме укладываем порезанную кружочками отварную морковь и заливаем все бульоном.

При желании шеф-повар посоветовал добавить в заливное укроп — получится очень интересный вариант! Приятного аппетита!

