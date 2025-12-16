Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Шеф-повар раскрыл ингредиент, с которым заливная рыба не будет «гадостью», как в «Иронии судьбы»: гости точно оценят

Шеф-повар раскрыл ингредиент, с которым заливная рыба не будет «гадостью», как в «Иронии судьбы»: гости точно оценят

16 декабря 2025 13:46
Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» (1975)

Этот вариант как раз идеально подойдет к праздничному столу.

Фраза «Какая гадость, эта ваша заливная рыба!» из фильма «Ирония судьбы, Или с легким паром!» уже давно стала классикой. Неудивительно, что у многих людей есть некие предубеждения по поводу этого блюда.

Но его можно подать по-новому, да так, что гости попросят поделиться рецептом. Секрет легкого и вкусного варианта заливной рыбы с порталом «Киноафиша» поделился шеф-повар Сергей Янхук.

Его основа — и есть тот самый ингредиент, который сделает блюдо достойным новогоднего стола!

Вам потребуется:

  • семга;
  • морковь;
  • лук;
  • желатин;
  • соль, перец горошком;
  • укроп (по желанию).

Способ приготовления:

Для начала нужно сделать бульон из рыбы. К почищенной семге (лучше брать кости и голову) добавляем лук и морковь, заливаем водой и томим все на медленном огне. Не забудьте посолить и добавить специи по вкусу.

Отварную рыбу чистим от костей, режем небольшими кусочками, слегка обжариваем, чтобы было вкуснее, и раскладываем по форме для заливного. Форму лучше брать небольшую и невысокую, чтобы блюдо при подаче на стол смотрелось эффектно.

Рыбный бульон для начала процеживаем. Если он получился не слишком насыщенный, можно добавить растворенный в воде желатин. К рыбе в форме укладываем порезанную кружочками отварную морковь и заливаем все бульоном.

При желании шеф-повар посоветовал добавить в заливное укроп — получится очень интересный вариант! Приятного аппетита!

Ранее мы писали: Мама-Кошка в мультике «Три кота» готовит овощной крем-суп только так: идеальный обед для промозглой осени.

Фото: Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» (1975)
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Мама-Кошка из «Трех котят» готовит только печенье «Минутку»: рецепт такой простой, что повторит даже котенок Мама-Кошка из «Трех котят» готовит только печенье «Минутку»: рецепт такой простой, что повторит даже котенок Читать дальше 16 декабря 2025
Настоящее сокровище для киноманов: кинокритик Сергей Сычёв — о фильмах, которые нельзя откладывать зимой 2025-2026 Настоящее сокровище для киноманов: кинокритик Сергей Сычёв — о фильмах, которые нельзя откладывать зимой 2025-2026 Читать дальше 13 декабря 2025
Нравится «Бегущий по лезвию»? Тогда вам точно зайдет этот свежий фантастический детектив — французский ответ хиту Нравится «Бегущий по лезвию»? Тогда вам точно зайдет этот свежий фантастический детектив — французский ответ хиту Читать дальше 17 декабря 2025
Какие условия Лариса Долина выставила для съемок в «Мы из джаза»: в Сети до сих пор не понимают, почему на роль взяли именно ее Какие условия Лариса Долина выставила для съемок в «Мы из джаза»: в Сети до сих пор не понимают, почему на роль взяли именно ее Читать дальше 17 декабря 2025
VK выбрал главный сериал 2025 года: обработали 31 млрд отзывов — победил не «Аутсорс», как многие подумали VK выбрал главный сериал 2025 года: обработали 31 млрд отзывов — победил не «Аутсорс», как многие подумали Читать дальше 17 декабря 2025
После трейлера «Тайного города» возник главный вопрос: это реальные события или фантазия? Премьера российского фэнтези — в 2026 году После трейлера «Тайного города» возник главный вопрос: это реальные события или фантазия? Премьера российского фэнтези — в 2026 году Читать дальше 17 декабря 2025
Декабрьские новинки 2025 без ожиданий: мини-сериалы, которые вышли сразу целиком — всего 4,6 и 8 эпизодов Декабрьские новинки 2025 без ожиданий: мини-сериалы, которые вышли сразу целиком — всего 4,6 и 8 эпизодов Читать дальше 17 декабря 2025
Для фанатов «Метода»: этот аргентинский сериал основан на реальных событиях — подруги исчезали одна за другой, и никто не подозревал ее Для фанатов «Метода»: этот аргентинский сериал основан на реальных событиях — подруги исчезали одна за другой, и никто не подозревал ее Читать дальше 17 декабря 2025
Новое «Возвращение мамонтенка» станет копией «Ледникового периода»? Авторы не скрывают, что вдохновляются Голливудом Новое «Возвращение мамонтенка» станет копией «Ледникового периода»? Авторы не скрывают, что вдохновляются Голливудом Читать дальше 17 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше