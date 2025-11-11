Мама-Кошка в мультике «Три кота» готовит овощной крем-суп только так: идеальный обед для промозглой осени

Меню
11 ноября 2025 18:08
Кадр из сериала «Три кота»

Можно легко повторить рецепт дома.

В мультсериале «Три кота» мама умеет превращать даже обычный день в праздник. И её осенний овощной крем-суп — именно такое блюдо. Нежный, ароматный, он греет не только животики котят, но и сердца зрителей. А самое приятное — приготовить его можно дома, вместе с родителями.

Рецептом поделились создатели мультика в своем официальном сообществе «Вконтакте».

Вам понадобятся:

  • морковь — 2 штуки
  • картофель — 2 штуки
  • лук — 1 штука
  • чеснок — 1 зубчик
  • вода или овощной бульон — 500 мл
  • сливки — 100 мл
  • сливочное масло — 20 г
  • соль — по вкусу

Как готовят в семье Карамельки

Коржик моет овощи, Компот нарезает морковку, а Карамелька аккуратно размешивает сливки. Всё просто и весело:

  • Нарежьте овощи кусочками.
  • Обжарьте лук и чеснок на сливочном масле до мягкости.
  • Добавьте морковь, картофель и кабачок (если есть), залейте водой или бульоном. Варите до мягкости.
  • Измельчите всё блендером до кремовой текстуры.
  • Влейте сливки, перемешайте и прогрейте пару минут.

Пахнет вкусно, выглядит солнечно — а вкус такой, что сразу хочется подать ложку другу и сказать: «Попробуй, это от Мяу-Мамы!»

Почему это важно

«Три кота» — не просто мультфильм. Это история о семье, где каждый день наполнен заботой и совместными делами. Осенний крем-суп от мамы-Кошки — маленькое напоминание о том, что уют не в рецептах, а в тех, кто рядом за столом.

Согрейтесь вместе с Карамелькой, Коржиком и Компотом — и пусть в доме пахнет счастьем и сливками.

Ранее мы писали: «Создаем настоящую вселенную как у Marvel»: автор «Леди Баг и Супер-Кот» перечислил будущие проекты — дело дойдет даже до настоящего фильма.

Фото: Кадр из сериала «Три кота»
Анастасия Луковникова
