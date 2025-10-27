Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Создаем настоящую вселенную как у Marvel»: автор «Леди Баг и Супер-Кот» перечислил будущие проекты — дело дойдет даже до настоящего фильма

«Создаем настоящую вселенную как у Marvel»: автор «Леди Баг и Супер-Кот» перечислил будущие проекты — дело дойдет даже до настоящего фильма

27 октября 2025 11:21
Кадр из мультсериала «Леди Баг и Супер-Кот»

У команды немало амбиций.

У авторов «Леди Баг и Супер-Кот» грандиозные планы на будущее. Как оказалось, они намерены создать целую кинематографическую вселенную, только в анимации.

Предстоящую франшизу шоураннеры уже амбициозно сравнивают с Marvel. И там действительно есть где размахнуться.

Франшиза «Леди Баг и Супер-Кот»

В честь десятилетия «Леди Баг и Супер-Кот» создатели раскрыли грандиозные планы. Сценаристы уже вовсю работают над 169-м эпизодом — это будет 12 серия будущего 7 сезона.

Но это не все. Томас Астрюк и его команда параллельно готовят сценарии для целых трёх сезонов спин-оффа «Токио. Звёздный отряд».

Премьера часового спецвыпуска «Камни Чудес: Токио. Звездный отряд» намечена на 1 ноября, а полноценный мультсериал зрители увидят только в 2027 году.Кадр из мультсериала «Леди Баг и Супер-Кот»

Фильм по «Леди Баг и Супер-Кот»

Создатели не оставляют мечты и о полнометражном игровом фильме. Как только спин-офф «Звёздный отряд» окрепнет и станет самостоятельным проектом, команда сможет полностью переключиться на киноадаптацию.

Основатель франшизы Томас Астрюк не скрывает энтузиазма.

«Наконец-то мы дошли до того, о чем я мечтал с самого начала — создаем настоящую вселенную взаимосвязанных супергероев, как у Marvel. Спустя десять лет начинается самое серьезное!», — сказал Астрюк.

Ранее портал «Киноафиша» писал о правильной хронологии «Леди Баг и Супер-Кота».

Фото: Кадры из мультсериала «Леди Баг и Супер-Кот»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
1 комментарий
6 сезон «Леди Баг и Супер-Кот» прервали на полуслове: финал пришлось переработать полностью 6 сезон «Леди Баг и Супер-Кот» прервали на полуслове: финал пришлось переработать полностью Читать дальше 25 октября 2025
Вернулись спустя 10 лет: сколько сезонов будет у мультсериала «Финес и Ферб» Вернулись спустя 10 лет: сколько сезонов будет у мультсериала «Финес и Ферб» Читать дальше 25 октября 2025
«Три кота» празднуют большой юбилей: культовому мультику уже 10 лет, а сколько тогда котятам, которые никак не взрослеют «Три кота» празднуют большой юбилей: культовому мультику уже 10 лет, а сколько тогда котятам, которые никак не взрослеют Читать дальше 24 октября 2025
Была слишком мрачной: режиссер «Оно» впервые рассказал об удаленной сцене с Пеннивайзом из фильма 2017 года Была слишком мрачной: режиссер «Оно» впервые рассказал об удаленной сцене с Пеннивайзом из фильма 2017 года Читать дальше 28 октября 2025
Михалков впервые объяснил, что за «Б. Тосья» в титрах его фильма «12»: зря журналисты искали французский след Михалков впервые объяснил, что за «Б. Тосья» в титрах его фильма «12»: зря журналисты искали французский след Читать дальше 27 октября 2025
Зачем Фокс из «Места встречи изменить нельзя» убил Ларису Груздеву? Точно не ради шубы и золота — он ведь жил на широкую ногу Зачем Фокс из «Места встречи изменить нельзя» убил Ларису Груздеву? Точно не ради шубы и золота — он ведь жил на широкую ногу Читать дальше 27 октября 2025
Во всей франшизе «Пятница 13-е» есть только один идеальный хоррор: и это не первый фильм Во всей франшизе «Пятница 13-е» есть только один идеальный хоррор: и это не первый фильм Читать дальше 27 октября 2025
Помните серию «Маши и Медведя» под названием «День хороших манер»? Ее посмотрели 127 млн человек и вот почему Помните серию «Маши и Медведя» под названием «День хороших манер»? Ее посмотрели 127 млн человек и вот почему Читать дальше 27 октября 2025
Хватило одного предмета в кадре: Катерина так изящно поставила Гошу на место, что восхитила этим всех в Сети Хватило одного предмета в кадре: Катерина так изящно поставила Гошу на место, что восхитила этим всех в Сети Читать дальше 26 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше