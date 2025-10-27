«Создаем настоящую вселенную как у Marvel»: автор «Леди Баг и Супер-Кот» перечислил будущие проекты — дело дойдет даже до настоящего фильма

У авторов «Леди Баг и Супер-Кот» грандиозные планы на будущее. Как оказалось, они намерены создать целую кинематографическую вселенную, только в анимации.

Предстоящую франшизу шоураннеры уже амбициозно сравнивают с Marvel. И там действительно есть где размахнуться.

Франшиза «Леди Баг и Супер-Кот»

В честь десятилетия «Леди Баг и Супер-Кот» создатели раскрыли грандиозные планы. Сценаристы уже вовсю работают над 169-м эпизодом — это будет 12 серия будущего 7 сезона.

Но это не все. Томас Астрюк и его команда параллельно готовят сценарии для целых трёх сезонов спин-оффа «Токио. Звёздный отряд».

Премьера часового спецвыпуска «Камни Чудес: Токио. Звездный отряд» намечена на 1 ноября, а полноценный мультсериал зрители увидят только в 2027 году.

Фильм по «Леди Баг и Супер-Кот»

Создатели не оставляют мечты и о полнометражном игровом фильме. Как только спин-офф «Звёздный отряд» окрепнет и станет самостоятельным проектом, команда сможет полностью переключиться на киноадаптацию.

Основатель франшизы Томас Астрюк не скрывает энтузиазма.

«Наконец-то мы дошли до того, о чем я мечтал с самого начала — создаем настоящую вселенную взаимосвязанных супергероев, как у Marvel. Спустя десять лет начинается самое серьезное!», — сказал Астрюк.

Ранее портал «Киноафиша» писал о правильной хронологии «Леди Баг и Супер-Кота».