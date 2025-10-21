Чтобы разобраться в отношениях Маринетт и Адриана, придется начать с конца: правильная хронология «Леди Баг и Супер-Кота»

Лучше смотреть историю в ее постепенном развитии.

«Леди Баг и Супер-Кот» — французский мультик, завоевавший сердца юных зрителей. В центре сюжета обычная парижская школьница Маринетт, ведущая двойную жизнь супергероини Леди Баг.

Её верным соратником в борьбе с преступностью выступает загадочный Супер-Кот. Ирония судьбы заключается в том, что под образом напарника прячется Адриан — друг по школе, вызывающий у Маринетт романтические чувства.

А сам Адриан питает нежные чувства к своей партнёрше по борьбе с преступностью, даже не подозревая о её истинной личности. Это создаёт основу для бесконечных забавных ситуаций и трогательных моментов.

Вселенная «Леди Баг и Супер-Кота» разрослась до впечатляющих масштабов. Поклонникам доступны шесть сезонов основного мультсериала, полнометражная картина, несколько специальных эпизодов.

Для тех, кто предпочитает хронологический порядок просмотра, существует особый маршрут. Начинать следует с финальных серий первого сезона, раскрывающих предысторию героев.

1 сезон, 25-26 серии

1 сезон, 1-24 серии

2 сезон, 1-26 серии

Затем наступает очередь первого спецэпизода под названием «Леди Баг и Супер-Кот: Шанхай. Легенда о Леди Драконе».

3 сезон, 1-6 серии

Спецэпизод «Нью-Йорк. Союз героев»

3 сезон, 7-26 серии

4 сезон, 1-26 серии

5 сезон, 1-4 серии

Спецэпизод «Приключения в Париже»

5 сезон, 5-28 серии

Спецэпизод «Лондон. На краю времени»

6 сезон, 1-26 серии

«Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы»

