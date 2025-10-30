Меню
Вот-вот выйдет 17 эпизод: сколько серий будет в аниме «Гачиакута»

30 октября 2025 11:00
Кадр из мультсериала «Гачиакута»

До финала зрителей ждет еще немало твистов.  

Этим летом аниме-индустрия обогатилась яркой премьерой — зрелищным сёнэном «Гачиакута». Сюжет знакомит зрителей с молодым персонажем, чья судьба приводит его на социальное дно. А он бросает вызов жестокости и окружающей действительности.

Сейчас зрители уже увидели 16 серий. Но это еще не финал.

Сюжет аниме «Гачиакута»

Аниме-проект «Гачиакута», созданный на знаменитой студии Bones, представляет собой экранизацию одноименной манги Кэя Ураны, публикующейся с 2022 года и насчитывающей уже 130 глав. Мировая премьера анимационной адаптации состоялась в июле 2025 года.

В центре повествования находится подросток Рудо, проживающий в трущобах вместе с приёмным отцом Регто. Они ищут предметы среди отбросов, которые выбрасывают обитатели элитных районов. За пределами их мира простирается гигантская свалка-пустошь под названием «Бездна», куда отправляют не только мусор, но и осужденных преступников.

После того как Рудо по сфабрикованному обвинению оказывается сброшенным в эту опасную зону, он присоединяется к отряду «уборщиков». Герою предстоит не только противостоять чудовищам, населяющим свалку, но и начать путь мести.

Кадр из мультсериала «Гачиакута»

Выход серий аниме «Гачиакута»

Первый сезон аниме будет состоять из 24 эпизодов. Заключительные серии планируется выпустить до конца декабря.

17 эпизод 2 ноября
18 эпизод 9 ноября
19 эпизод 16 ноября
20 эпизод 23 ноября
21 эпизод 30 ноября
22 эпизод 7 декабря
23 эпизод 14 декабря
24 эпизод 21 декабря

Ранее портал «Киноафиша» писал, кто настоящий отец Рудо из аниме «Гачиакута».

Фото: Кадры из мультсериала «Гачиакута»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
