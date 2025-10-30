Вот-вот выйдет 17 эпизод: сколько серий будет в аниме «Гачиакута»

Этим летом аниме-индустрия обогатилась яркой премьерой — зрелищным сёнэном «Гачиакута». Сюжет знакомит зрителей с молодым персонажем, чья судьба приводит его на социальное дно. А он бросает вызов жестокости и окружающей действительности.
Сейчас зрители уже увидели 16 серий. Но это еще не финал.
Сюжет аниме «Гачиакута»
Аниме-проект «Гачиакута», созданный на знаменитой студии Bones, представляет собой экранизацию одноименной манги Кэя Ураны, публикующейся с 2022 года и насчитывающей уже 130 глав. Мировая премьера анимационной адаптации состоялась в июле 2025 года.
В центре повествования находится подросток Рудо, проживающий в трущобах вместе с приёмным отцом Регто. Они ищут предметы среди отбросов, которые выбрасывают обитатели элитных районов. За пределами их мира простирается гигантская свалка-пустошь под названием «Бездна», куда отправляют не только мусор, но и осужденных преступников.
После того как Рудо по сфабрикованному обвинению оказывается сброшенным в эту опасную зону, он присоединяется к отряду «уборщиков». Герою предстоит не только противостоять чудовищам, населяющим свалку, но и начать путь мести.
Выход серий аниме «Гачиакута»
Первый сезон аниме будет состоять из 24 эпизодов. Заключительные серии планируется выпустить до конца декабря.
|17 эпизод
|2 ноября
|18 эпизод
|9 ноября
|19 эпизод
|16 ноября
|20 эпизод
|23 ноября
|21 эпизод
|30 ноября
|22 эпизод
|7 декабря
|23 эпизод
|14 декабря
|24 эпизод
|21 декабря
