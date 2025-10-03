Меню
Мстит за Регто, но ведь он не родной: кто настоящий отец Рудо из аниме «Гачиакута»

3 октября 2025 11:33
Кадр из сериала «Гачиакута»

Это одна из главных интриг истории.

Аниме «Гачиакута» с первых серий бросает зрителя в мир мусора и несправедливости, где общество делится на «чистых» и «отбросов». Но помимо сеттинга зрителей зацепил и главный герой Рудо — грубый, вспыльчивый, злой на весь мир. И один из самых обсуждаемых вопросов звучит просто: кто его отец?

Кто такой Регто

С детства Рудо воспитывал Регто — приёмный отец, ставший для него настоящей опорой. Именно он подарил мальчику перчатки, которые смягчали боль в руках, и именно он шутил над его симпатией к Чиве, показывая, что рядом есть человек, которому не всё равно.

Регто был символом человечности в мире, где людей слишком легко списывали в мусор. Его убийство стало переломным моментом и поводом для того, чтобы самого Рудо сбросили в Бездну.

Кто настоящий отец?

Но приёмный отец — не значит настоящий. Фанаты аниме и манги давно обсуждают, что истинный отец Рудо может быть связан со «Сферитами» или с верхним миром, где власть принадлежит тем, кто диктует правила. Это объяснило бы его необычные способности и то, как мир вокруг героя постоянно реагирует на его ярость.

Получается, Рудо вырос на границе двух миров: с одной стороны, любовь и забота Регто, с другой — загадочное наследие, которое ещё предстоит раскрыть. Именно этот контраст и делает его таким интересным: он не просто «отброс», а человек, чья кровь хранит ключ к будущему.

Ранее мы писали: Подводим итоги лета-2025: 3 новейших аниме, которые за пару месяцев стали хитами.

