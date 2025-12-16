Сериал НТВ «Медное солнце» обошел по рейтингу «Первый отдел» и «Невского»: цифры 8,2 на КП говорят сами за себя

Иногда сериалы НТВ проходят мимо — без шума, мемов и обсуждений в соцсетях. А потом внезапно выясняется, что именно их зрители оценивают выше признанных хитов. С «Медным солнцем» случилась как раз такая история.
Сериал, который легко было пропустить
«Медное солнце» вышло на НТВ в 2018 году и почти не попало в волну массовых обсуждений. Ни громкого старта, ни агрессивного промо.
Между тем на «Кинопоиске» у проекта рейтинг 8,2 — выше, чем у «Первого отдела» (8,1) и заметно выше «Невского» с его 7,8. Для драматического сериала о начале 90-х это редкий результат.
Необычный сюжет без привычных клише
Действие разворачивается в Средней Азии на фоне распада СССР. В стране — гражданская война, войска уходят, власть рушится. В этой сумятице про военный оркестр мотострелкового полка просто забывают.
Музыканты, не подготовленные к реальным боям, внезапно оказываются единственной защитой маленького поселка — и людей, и оружия.
Почему сериал работает
«Медное солнце» не строится на привычных детективных схемах. Здесь нет погонь ради погонь и эффектных злодеев для галочки. Сериал берет другим — атмосферой, ощущением надвигающегося хаоса и ощущением беспомощности людей, которые еще вчера жили в понятной системе.
Особое внимание — персонажам. Музыканты не герои по профессии, а обычные люди, вынужденные принимать решения, к которым их никто не готовил. Именно это и делает сериал болезненно честным.
Если вы любите «Невский» или «Первый отдел», но почему-то пропустили «Медное солнце», стоит наверстать. Это редкий случай, когда сериал НТВ оказывается не просто достойным, а сильнее и глубже многих куда более раскрученных проектов.
Ранее портал «Киноафиша» писал про новинки начала 2026 года на НТВ.