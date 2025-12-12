Меню
2026 год начнется с интриг, скандалов, расследований: НТВ подготовил в подарок сразу два криминальных сериала

12 декабря 2025 13:46
Кадр из сериала «Один за всех», «Тамбовский волк»

Два разных героя, две трагедии и одна точка отсчёта — смерть отца.

Сюжеты сериалов «Один за всех» и «Тамбовский волк» начинают закручиваться с одинаково сильного удара: горе по погибшему отцу и правде, которая стоит за смертью родителя. Оба героя начинают идти против системы.

«Один за всех»

В центре сюжета — Илья Аверьянов, сын бывшего подполковника полиции. Он возвращается в город Вогжаны после долгой разлуки и узнаёт, что отец погиб.

По официальной версии — несчастный случай. Но герой уверен в обратном.

Вогжаны погрязли в преступности, местная власть подмята мэром Губаревым, а тот, в свою очередь, связан со своим братом-криминальным лидером Губаном. Это город, где правда никому не нужна.

Илья решает изменить ситуацию — пусть даже в одиночку. Поддержать его готовы лишь двое: медсестра Галина, сбежавшая от деспотичного мужа, и подросток Коля, подрабатывающий в мастерской отца Аверьянова.

Но постепенно к герою тянутся и другие — город устал жить под гнётом страха.

В сериале 12 серий. В главных ролях — Владимир Верёвочкин, Максим Брагинец, Светлана Смирнова-Марцинкевич и Филипп Азаров.

Режиссёр — Сергей Гиргель. Съёмки проходили в Минске.

«Тамбовский волк»

Второй проект НТВ устроен иначе — здесь прошлое догоняет героя буквально.

Оперативник Максим Волков получает на день рождения таинственную видеокассету. На записи — убийство его отца тридцатилетней давности.

Максим был уверен, что тот погиб в автокатастрофе, а сам он чудом выжил. Но плёнка стирает прежнюю версию.

Параллельно он ведёт дела в убойном отделе и выходит на след жестокого маньяка. У новой сотрудницы Ксении Космачёвой, переведённой из Москвы, тоже хватает личных тайн.

В расследовании Волкову помогают друзья детства Субботин и Корчагин — их связь становится эмоциональной опорой героя.

20 серий снимают в Тамбове, Санкт-Петербурге и Ленобласти.

В ролях — Алексей Демидов, Дмитрий Быковский-Ромашов, Сергей Колос, Кристина Убелс, Шахин Адыгезалов и другие. Режиссёр — Михаил Кабанов.

И «Один за всех», и «Тамбовский волк» выйдут в первом полугодии 2026 года на НТВ.

Также прочитайте: Главная интрига «Первого отдела 5»: что будет с Брагиными после ареста Веры и почему он вынужден начать всё с нуля

Фото: Кадр из сериала «Один за всех», «Тамбовский волк»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
