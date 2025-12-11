Главная интрига «Первого отдела 5»: что будет с Брагиными после ареста Веры и почему он вынужден начать всё с нуля

Пятый сезон превращает семейный кризис Брагиных в центральный стержень истории и меняет роль главного героя сильнее, чем когда-либо.

В «Первом отделе» финал четвёртого сезона стал самой болезненной точкой сериала: Веру Брагину задержали по делу двадцатидвухлетней давности, а Юрий Брагин лишился поддержки руководства и подал рапорт. Пятый сезон аккумулирует все последствия этого удара.

Почему дело Веры меняет правила игры

Арест Веры, сыгранной Еленой Вожакиной, стал тем эпизодом, который раскрыл хрупкость положения даже самых успешных сотрудников системы.

Вмешалась бюрократия, репутационные страхи и цепочка решений, где личная лояльность перестала что-то значить. Для Юрия это означает не только семейную катастрофу, но и потерю привычного статуса.

Как изменится роль Брагина

В новом сезоне герой Ивана Колесникова работает следователем в районном подразделении Петербурга. Масштаб полномочий значительно меньше, но степень вовлечённости — выше.

Судя по фото со съёмок, Брагин и Шибанов снова пересекутся в одной линии, как это уже было после ареста Шибанова в начале «Первого отдела 4», когда герои оказались временно разведены обстоятельствами.

Когда ждать премьеру

Снято около двадцати серий из тридцати, впереди ещё несколько месяцев работы и этап постпродакшна. Премьера ожидается в сезоне 2026/2027. Это самый объёмный проект цикла — и, вероятно, самый личный для его героев.

Почему Брагины снова в центре внимания

Пятый сезон строится вокруг попытки семьи удержаться на плаву, когда рушится всё: статус, доверие, связи. Именно эта линия делает интригу сильнее любого громкого дела — зритель следит не за расследованием, а за тем, смогут ли Брагины вернуть свою жизнь.

