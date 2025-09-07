Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Семенчук вернулся? Кто на самом деле был его двойником в «Невском»

Семенчук вернулся? Кто на самом деле был его двойником в «Невском»

7 сентября 2025 22:00
Кадры из сериала «Невский»

Если вы ещё не досмотрели седьмой сезон сериала до конца — остановитесь. Здесь узнаете правду про человека, который выглядел как Сергей Семенчук, но оказался кем-то совсем другим.

В седьмом сезоне «Невского» неожиданно появился новый персонаж очень похожий на Сергея Семенчука, члена группы «Архитекторов». Начался настоящий сериалный ребус. Готовы его распутать? Тогда поехали.

Кто такой Юрий Корзун

Двойник пустившегося в бега Сергея Семенчука — Юрий Корзун, военный из Минска. Его специально привлекают к делу, чтобы ввести врагов в заблуждение.

Он приезжает в Петербург по поручению Павла Семёнова.

Как задействовали двойника в операции

Корзун становится «приманкой» в операции по поимке Главного Архитектора. Он должен сыграть роль Семенчука на публике — и план сработал, пока его не накрыла прослушка. Интрига построена мастерски.

Юрий Корзун

Чем всё закончилось — трагично и быстро

К сожалению, герой не выжил: скрытая операция обернулась провалом, в финале его убивают. Во время операции (в 199 серии) Архитектор вытащил из рукава нож и метким броском вонзил его в шею Юрия.

Многие зрители в отзывах пишут, что не сразу поняли смысл хода:

«Сначала думала, что это какая-то запутанная игра мафии, но потом стало ясно — всё ради Архитектора».

«Честно, не ожидала такого поворота с Корзуном, жалко парня».

Также прочитайте: Почему у злодея в «Невском» кличка «Архитектор»: к чертежам не имел никакого отношения

Фото: Кадры из сериала «Невский»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Думаете, рекорд у «Санта-Барбары»? А вот и нет! Этот российский сериал обошел всех: вот сколько серий наснимали за 18 лет Думаете, рекорд у «Санта-Барбары»? А вот и нет! Этот российский сериал обошел всех: вот сколько серий наснимали за 18 лет Читать дальше 29 сентября 2025
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Читать дальше 29 сентября 2025
Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским Читать дальше 29 сентября 2025
3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) 3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) Читать дальше 29 сентября 2025
Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Читать дальше 29 сентября 2025
«Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах «Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах Читать дальше 29 сентября 2025
Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу Читать дальше 29 сентября 2025
С такими существами волшебницы из «Сказочного патруля» еще не встречались: новые персонажи 5-го сезона С такими существами волшебницы из «Сказочного патруля» еще не встречались: новые персонажи 5-го сезона Читать дальше 29 сентября 2025
Рыбников называл ее «дубиной», а она увела оператора из семьи: ради чего учительница из «Весны на Заречной улице» бросила кино Рыбников называл ее «дубиной», а она увела оператора из семьи: ради чего учительница из «Весны на Заречной улице» бросила кино Читать дальше 29 сентября 2025
Зачем в «Великолепном веке» наложницы надевали «ночную броню»: даже Хюррем не спала обнаженной, но почему? Зачем в «Великолепном веке» наложницы надевали «ночную броню»: даже Хюррем не спала обнаженной, но почему? Читать дальше 29 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше