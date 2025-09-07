Семенчук вернулся? Кто на самом деле был его двойником в «Невском»

Если вы ещё не досмотрели седьмой сезон сериала до конца — остановитесь. Здесь узнаете правду про человека, который выглядел как Сергей Семенчук, но оказался кем-то совсем другим.

В седьмом сезоне «Невского» неожиданно появился новый персонаж очень похожий на Сергея Семенчука, члена группы «Архитекторов». Начался настоящий сериалный ребус. Готовы его распутать? Тогда поехали.

Кто такой Юрий Корзун

Двойник пустившегося в бега Сергея Семенчука — Юрий Корзун, военный из Минска. Его специально привлекают к делу, чтобы ввести врагов в заблуждение.

Он приезжает в Петербург по поручению Павла Семёнова.

Как задействовали двойника в операции

Корзун становится «приманкой» в операции по поимке Главного Архитектора. Он должен сыграть роль Семенчука на публике — и план сработал, пока его не накрыла прослушка. Интрига построена мастерски.

Чем всё закончилось — трагично и быстро

К сожалению, герой не выжил: скрытая операция обернулась провалом, в финале его убивают. Во время операции (в 199 серии) Архитектор вытащил из рукава нож и метким броском вонзил его в шею Юрия.

Многие зрители в отзывах пишут, что не сразу поняли смысл хода:

«Сначала думала, что это какая-то запутанная игра мафии, но потом стало ясно — всё ради Архитектора».

«Честно, не ожидала такого поворота с Корзуном, жалко парня».

