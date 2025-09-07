Семенчук вернулся? Кто на самом деле был его двойником в «Невском»

В седьмом сезоне «Невского» неожиданно появился новый персонаж очень похожий на Сергея Семенчука, члена группы «Архитекторов». Начался настоящий сериалный ребус. Готовы его распутать? Тогда поехали.
Кто такой Юрий Корзун
Двойник пустившегося в бега Сергея Семенчука — Юрий Корзун, военный из Минска. Его специально привлекают к делу, чтобы ввести врагов в заблуждение.
Он приезжает в Петербург по поручению Павла Семёнова.
Как задействовали двойника в операции
Корзун становится «приманкой» в операции по поимке Главного Архитектора. Он должен сыграть роль Семенчука на публике — и план сработал, пока его не накрыла прослушка. Интрига построена мастерски.
Чем всё закончилось — трагично и быстро
К сожалению, герой не выжил: скрытая операция обернулась провалом, в финале его убивают. Во время операции (в 199 серии) Архитектор вытащил из рукава нож и метким броском вонзил его в шею Юрия.
Многие зрители в отзывах пишут, что не сразу поняли смысл хода:
«Сначала думала, что это какая-то запутанная игра мафии, но потом стало ясно — всё ради Архитектора».
«Честно, не ожидала такого поворота с Корзуном, жалко парня».
