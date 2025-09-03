Меню
Почему у злодея в «Невском» кличка «Архитектор»: к чертежам не имел никакого отношения

3 сентября 2025 15:13
Кадр из сериала «Невский»

Это обусловлено прошлым антагониста.

За долгие сезоны «Невского» детектив Павел Семёнов безуспешно пытался выйти на след таинственного Архитектора. Зрители лишь мельком видели злодея — всегда со спины, с лицом, скрытым под капюшоном.

Разгадка пришла только в седьмом сезоне, и к тому моменту многие уже забыли происхождение его прозвища. Ведь к строительству этот загадочный преступник не имел никакого отношения. Его кличка «Архитектор» оказалась намного глубже — она отражала не профессию.

Откуда взялась кличка Архитектор

В сериале «Невский» прозвище антагониста уходит корнями в прошлое — оно связано с элитным спецназом КГБ «Архитекторы», действовавшим во время Афганской войны. Эта группа специализировалась на сверхсекретных операциях по ликвидации противника без следов и свидетелей.

Интересно, что отцом главного героя, Павла Семёнова, был как раз один из таких «Архитекторов». После загадочной гибели родителей, когда Павлу было 15 лет, у зрителей даже возникла теория — а не инсценировал ли мужчину свою смерть? Многие предполагали, что Семёнов-старший и есть тот самый неуловимый преступник, скрывающийся под легендарной кличкой.

Кадр из сериала «Невский»

Кто был Главным Архитектором

В седьмом сезоне «Невского» наконец раскрыли личность главного злодея — им оказался генерал Георгий Мельников. Именно он годами стоял за теневым бизнесом заказных убийств, уничтожившим многих близких детектива Семёнова.

Этот персонаж стал символом абсолютного беззакония — настоящим «оборотнем в погонах». Мельников был основателем легендарного отряда «Архитекторов» и носил кличку «Зомби».

Ранее портал «Киноафиша» писал, как связаны «Бандитский Петербург» и «Невский».

Фото: Кадры из сериала «Невский»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
