Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Семь искусств любви: что делали наложницы перед ночью с султаном — и почему об этом молчит «Великолепный век»

Семь искусств любви: что делали наложницы перед ночью с султаном — и почему об этом молчит «Великолепный век»

25 октября 2025 15:13
Кадр из сериала «Великолепный век»

Вот как рабынь готовили к хальвету с Сулейманом.

Фанаты «Великолепного века» наверняка помнят, как безупречно выглядел гарем — шелка, зеркала, томные взгляды. Но то, что осталось за кадром, куда интереснее. Хальвет — то самое «время наедине с султаном» — был не наградой, а экзаменом. И далеко не каждая рабыня до него доходила.

Испытание шелком и потом

В гарем отбирали не просто красавиц. Сначала рабынь учили всему, что делает женщину украшением двора: речи, танцам, музыке, этикету. Потом — куда сложнее вещам: как смотреть, чтобы молчание звучало громче слов, как двигаться, чтобы не шелестели мысли. Это был университет власти в женском обличье.

А вот финал обучения в сериале не показали. Перед хальветом девушек осматривали в хамаме — в прямом смысле. Евнухи наблюдали из-за решёток, оценивая каждый жест. Малейшая неловкость — и прощай мечта о султанском внимании.

Кадр из сериала «Великолепный век»

«Семь искусств любви»

Главная проверка ждала позже — устный экзамен перед Валиде. Рабыня должна была продемонстрировать знание «семи искусств любви». И нет, это не про технику, а про психологию. Настоящая фаворитка должна была понимать мужчину быстрее, чем он сам себя.

Так что путь к султану был вымощен не поцелуями, а умом. Не всякая рабыня достойна хальвета — ведь искусство соблазна в Османской империи было не про тело, а про власть.

Также прочитайте: Этот турецкий сериал еще не вышел, но его уже называют культовым — Netflix готовит главный сюрприз сезона

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Второй сезон турдизи «Далекого города» уже в разгаре, вышло 6 эпизодов: узнали, сколько серий всего приготовили создатели Второй сезон турдизи «Далекого города» уже в разгаре, вышло 6 эпизодов: узнали, сколько серий всего приготовили создатели Читать дальше 24 октября 2025
Даже предательство Кывылджим не спасло ситуацию: что происходит с «Клюквенным щербетом» и его рейтингами Даже предательство Кывылджим не спасло ситуацию: что происходит с «Клюквенным щербетом» и его рейтингами Читать дальше 26 октября 2025
Этого героя «Лихих» сложно забыть, а ведь в реальности его не существовало: кто такой Моисей Этого героя «Лихих» сложно забыть, а ведь в реальности его не существовало: кто такой Моисей Читать дальше 25 октября 2025
Вернулись спустя 10 лет: сколько сезонов будет у мультсериала «Финес и Ферб» Вернулись спустя 10 лет: сколько сезонов будет у мультсериала «Финес и Ферб» Читать дальше 25 октября 2025
6 сезон «Леди Баг и Супер-Кот» прервали на полуслове: финал пришлось переработать полностью 6 сезон «Леди Баг и Супер-Кот» прервали на полуслове: финал пришлось переработать полностью Читать дальше 25 октября 2025
Спустя 20 лет: Киану Ривз вернется на экраны в культовом образе — но это не Джон Уик и не Нео Спустя 20 лет: Киану Ривз вернется на экраны в культовом образе — но это не Джон Уик и не Нео Читать дальше 25 октября 2025
Режиссер «Кошмара на улице Вязов» выбрал следующего Фредди Крюгера: а мы точно будем бояться? Или все-таки смеяться? Режиссер «Кошмара на улице Вязов» выбрал следующего Фредди Крюгера: а мы точно будем бояться? Или все-таки смеяться? Читать дальше 25 октября 2025
«У него лапки»: а был ли Гога (он же Гоша) из «Москвы слезам не верит» просто ранимым — или все-таки алкоголиком? «У него лапки»: а был ли Гога (он же Гоша) из «Москвы слезам не верит» просто ранимым — или все-таки алкоголиком? Читать дальше 25 октября 2025
Когда «Властелин колец» закончился, но не для всех: как писатели пытались вернуть Средиземье к жизни и что из этого вышло Когда «Властелин колец» закончился, но не для всех: как писатели пытались вернуть Средиземье к жизни и что из этого вышло Читать дальше 25 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше