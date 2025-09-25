Меню
Этот турецкий сериал еще не вышел, но его уже называют культовым — Netflix готовит главный сюрприз сезона

25 сентября 2025 12:48
Кадр из сериала "Семейные тайны"

Главная интрига платформы связана с проектом «Потом глаза увидят».

Платформа Netflix продолжает активно инвестировать в турецкие проекты, и на этот раз речь идёт о сериале «Потом глаза увидят».

Проект создаётся по роману Хикмета Хюкюменоглу, отмеченного престижными литературными премиями.

До премьеры — всего несколько месяцев, а вокруг истории уже сформировался ажиотаж: критики и зрители называют её будущим событием сезона.

Журналистка против прошлого

В центре сюжета — Эзги Сезгин, известная журналистка, потерявшая работу после политического репортажа.

Развод с мужем и возвращение в родной город становятся для неё не только личным кризисом, но и началом новой жизни.

Первое задание в местной редакции — репортаж об убийстве. Но чем глубже Эзги погружается в расследование, тем яснее становится: это не просто преступление, а узел, в который завязаны и её прошлое, и самые влиятельные люди города.

Звёздный состав

Netflix собрал актёров, знакомых зрителям по лучшим турдизи. Угур Аслан, Фырат Челик, Башак Дашман и Мерт Фырат — каждая фамилия здесь звучит как гарантия качества.

Их герои обещают быть многослойными: от харизматичного Мерта с тёмной стороной до ранимой, но сильной Эзги.

Сценарий и атмосфера

Автора сценария Эдже Йоренч зрители знают по ярким диалогам, в которых каждое слово может ранить.

Режиссёр Бертан Башаран умело создаёт напряжение даже в тишине. Именно поэтому «Потом глаза увидят» уже сравнивают с культовыми «Настоящим детективом» и «Мостом».

Здесь расследование — не столько про улики, сколько про скрытые тайны и то, что мы не готовы признать в себе.

Фото: Кадр из сериала "Семейные тайны"
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
