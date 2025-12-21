Так все-таки Малфой плохой или хороший? Этот поступок раскрыл одного из самых противоречивых героев «Гарри Поттере»

Главный шаг Малфоя, который обнажил его слабость и опасность.

Во вселенной «Гарри Поттера» Драко Малфой часто балансирует между хулиганством и личными страхами. Но именно его попытка выполнить приказ Волан-де-Морта в «Гарри Поттер и Принц-полукровка» (2009) стала самым тяжёлым поступком, о котором до сих пор спорят фанаты.

Покупка успеха и мелкие унижения

Драко неоднократно пользовался деньгами Люциуса, чтобы получить влияние. Даже попадание в команду по квиддичу стало вопросом статуса, а не таланта.

Позднее он уверенно переходил к издёвкам над Невиллом и многими однокурсниками, превращая учебный год в испытание для менее защищённых студентов.

Оскорбление Гермионы и давление семьи

Термин «грязнокровка», адресованный Гермионе, стал ярким примером того, как глубоко в нём сидели семейные предрассудки.

На пятом курсе он без колебаний вступил в Инспекционную дружину Амбридж, где получил возможность открыто угрожать троице и усиливать контроль над Хогвартсом.

История с Хагридом и вмешательство Люциуса

Его попытка добиться увольнения Хагрида после инцидента с Клювокрылом в «Гарри Поттер и Узник Азкабана» (2004) показала, что Драко готов идти дальше школьных насмешек.

Он использовал административные связи, понимая, что на кону судьба преподавателя и судьба магического существа.

Самый опасный поступок: замысел против Дамблдора

Но именно в «Принце-полукровке» произошёл момент, который фанаты единодушно называют морально самым тяжёлым.

Драко получил приказ убить Альбуса Дамблдора. Этот план поставил под угрозу множество жизней, включая его собственную.

Он не смог довести дело до конца, но сам факт, что он взялся за эту миссию, стал гранью, которую предыдущие его выходки даже не приближали.

Почему именно этот шаг стал ключевым

Попытка устранить директора была не просто приказом. Это было столкновение Драко со своим пределом, момент, в котором выяснилось: все его насмешки, угрозы и привилегии не защищают его от ответственности. Он оказался втянут в войну взрослыми, но сделал выбор сам – и он стал самым разрушительным.

Так всё-таки Драко Малфой плохой или хороший?

Вопрос справедливый, особенно после того, как его история завершилась. Ответ лежит в том, что Драко – не символ зла и не герой. Он подросток, воспитанный в жёсткой системе взглядов, который позже научился отходить от них.

Он совершал откровенно плохие поступки, но не стал идеологическим злодеем. Его можно считать сложным, противоречивым персонажем, стоящим между выбором семьи и собственным взрослением.

