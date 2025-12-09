То ли забыл, то ли проморгал: фанаты пересмотрели «Гарри Поттера» и заметили необычную сцену — Волан-де-Морта унизили, а он не отомстил

Пересматривая «Гарри Поттера и философский камень» (2001), фанаты обратили внимание на деталь, которая ломает привычный образ Волан-де-Морта.

Тёмный лорд, известный обидчивостью и беспощадностью, однажды оказался в ситуации унизительной и публичной — но никак на неё не отреагировал. И речь не о его поражении от младенца, а о куда более камерной сцене, связанной с братьями Уизли.

Зимний розыгрыш

В «Философском камне» есть короткий эпизод, который легко воспринимается как атмосферная школьная сценка: Фред и Джордж Уизли заколдовывают снежки, чтобы те летали за профессором Квирреллом и попадали ему в тюрбан.

В фильме это подано как безобидная проделка в рождественской атмосфере, и зритель не задерживает на моменте внимание.

Но в финале открывается ключевая деталь: всё это время под тюрбаном скрывался Волан-де-Морт. И если вспомнить, как описана эта сцена в книге, становится ясно — снежки прилетали Квирреллу не просто в затылок, а в ту самую часть, где находился Тёмный лорд. То есть удар приходился прямо по тому, кто обычно карает даже за косой взгляд.

Лорд, который никого не прощает

Фильмы и книги подчёркивают мстительность Волан-де-Морта: он преследовал семьи за неповиновение, изводил сторонников за ошибки и десятилетиями жил идеей финальной расправы над Гарри.

В такой системе координат забыть личную обиду — немыслимо. Тем более — обиду от школьников, которые даже не боялись его имени.

Почему Уизли не попали под удар?

После возрождения Волан-де-Морта можно было ожидать отдельной охоты на Фреда и Джорджа. Однако они спокойно продолжили учёбу и позже открыли собственный магазин.

Более того, лавка «Всевозможные волшебные вредилки» оставалась одной из немногих, к которым новая власть не притронулась. Магазин сиял в пустеющем Косом переулке, продавал защитные товары и даже фактически помогал сопротивлению.

Промах или намеренность?

Получается удивительное: Тёмный лорд оказался жертвой розыгрыша, но никакого отмщения не последовало, удивляется автор дзен-канала Мир комиксов и кино.

Возможно, он счёл эпизод слишком мелким. Возможно, был занят куда более крупными планами. Или же это единственный случай в его истории, когда он действительно… проморгал.

