Ради «Оскара» ДиКаприо мерзнул в -40: где снимали «Выжившего»

История Хью Гласса — американского охотника, преданного своими компаньонами и оставшегося одного в дикой природе — стала основой для книги и культового фильма «Выживший». Чтобы передать всю суровость этой драмы, съёмочная группа во главе с Леонардо ДиКаприо отправилась в экспедицию по самым отдалённым уголкам Северной и Южной Америки.

Актеру ради роли пришлось забираться в самые настоящие дебри: морозные канадские леса, заснеженные горные хребты и непроходимые долины. И, кажется, именно эта полная самоотдача в итоге помогла ему наконец завоевать заветную статуэтку «Оскара».

Съемки фильма «Выживший»

Съёмки превратились в настоящее испытание не только для Леонардо ДиКаприо, но и для всей съёмочной группы. Режиссёр Алехандро Иньярриту решил отказаться от искусственного света и снимать только при естественном освещении — от солнца и пламени костра. Это добавило картине невероятной достоверности, но потребовало от всех выносливости.

Большая часть съёмок проходила в суровых условиях Канады, где температура порой опускалась до минус 40 градусов. Команде приходилось карабкаться по заснеженным склонам, пробираться через ледяные болота и работать в условиях, которые позже многие называли самой настоящей пыткой.

Для работы выбрали суровые канадские леса — именно там снимали легендарную схватку Гласса с медведицей и тяжёлые сцены с носилками. Часть натурных эпизодов также снимали в живописном парке Кананаскис.

Изначально планировалось уложиться в 80 дней, но съёмки растянулись на целых девять месяцев. Техника постоянно ломалась из-за экстремальных температур, а актёры, по словам режиссёра, были настолько измотаны холодом, что почти не играли, а просто мечтали согреться.

Когда в Канаде неожиданно растаял снег, команде пришлось срочно искать ему замену — и они отправились на самый край света, в аргентинскую Ушуайю на Огненной Земле, где как раз началась зима.

Именно там снимали финальную, полную драматизма встречу Гласса с Фицджеральдом.

Сюжет фильма «Выживший»

История основана на легендах о первопроходце Хью Глассе, который после жестокого нападения медведя оказывается брошенным своими же спутниками в глухих, неисследованных землях Дикого Запада. Тяжело раненый и без средств к существованию, он сталкивается не только с суровой природой, но и с предательством человека, которому доверял, — Джона Фицджеральда.

Движимый невероятной силой воли и тоской по своей семье, Гласс начинает своё невероятное путешествие сквозь лютую зиму. Это история о том, на что способен человек, когда у него остаётся только инстинкт жизни.

