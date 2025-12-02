Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Ради «Оскара» ДиКаприо мерзнул в -40: где снимали «Выжившего»

Ради «Оскара» ДиКаприо мерзнул в -40: где снимали «Выжившего»

2 декабря 2025 14:00
Кадр из фильма «Выживший»

Актерский состав испытывал муки.

История Хью Гласса — американского охотника, преданного своими компаньонами и оставшегося одного в дикой природе — стала основой для книги и культового фильма «Выживший». Чтобы передать всю суровость этой драмы, съёмочная группа во главе с Леонардо ДиКаприо отправилась в экспедицию по самым отдалённым уголкам Северной и Южной Америки.

Актеру ради роли пришлось забираться в самые настоящие дебри: морозные канадские леса, заснеженные горные хребты и непроходимые долины. И, кажется, именно эта полная самоотдача в итоге помогла ему наконец завоевать заветную статуэтку «Оскара».

Кадр из фильма «Выживший»

Съемки фильма «Выживший»

Съёмки превратились в настоящее испытание не только для Леонардо ДиКаприо, но и для всей съёмочной группы. Режиссёр Алехандро Иньярриту решил отказаться от искусственного света и снимать только при естественном освещении — от солнца и пламени костра. Это добавило картине невероятной достоверности, но потребовало от всех выносливости.

Большая часть съёмок проходила в суровых условиях Канады, где температура порой опускалась до минус 40 градусов. Команде приходилось карабкаться по заснеженным склонам, пробираться через ледяные болота и работать в условиях, которые позже многие называли самой настоящей пыткой.

Для работы выбрали суровые канадские леса — именно там снимали легендарную схватку Гласса с медведицей и тяжёлые сцены с носилками. Часть натурных эпизодов также снимали в живописном парке Кананаскис.

Изначально планировалось уложиться в 80 дней, но съёмки растянулись на целых девять месяцев. Техника постоянно ломалась из-за экстремальных температур, а актёры, по словам режиссёра, были настолько измотаны холодом, что почти не играли, а просто мечтали согреться.

Когда в Канаде неожиданно растаял снег, команде пришлось срочно искать ему замену — и они отправились на самый край света, в аргентинскую Ушуайю на Огненной Земле, где как раз началась зима.

Именно там снимали финальную, полную драматизма встречу Гласса с Фицджеральдом.

Кадр из фильма «Выживший»

Сюжет фильма «Выживший»

История основана на легендах о первопроходце Хью Глассе, который после жестокого нападения медведя оказывается брошенным своими же спутниками в глухих, неисследованных землях Дикого Запада. Тяжело раненый и без средств к существованию, он сталкивается не только с суровой природой, но и с предательством человека, которому доверял, — Джона Фицджеральда.

Кадр из фильма «Выживший»

Движимый невероятной силой воли и тоской по своей семье, Гласс начинает своё невероятное путешествие сквозь лютую зиму. Это история о том, на что способен человек, когда у него остаётся только инстинкт жизни.

Ранее портал «Киноафиша» писал, кого еще озвучивал Бурунов, кроме Леонардо ДиКаприо.

Фото: Кадры из фильма «Выживший» (2015)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Колоритные виды нашли в американской глуши: где снимали «Битву за битвой» Колоритные виды нашли в американской глуши: где снимали «Битву за битвой» Читать дальше 2 декабря 2025
Такого монстра франшиза еще не видела: как можно убить Калиска из фильма «Хищник: Планета смерти» — он только кажется бессмертным Такого монстра франшиза еще не видела: как можно убить Калиска из фильма «Хищник: Планета смерти» — он только кажется бессмертным Читать дальше 3 декабря 2025
В «Зверополисе 2» была слишком взрослая деталь: этот момент в итоге вырезали – все-таки мультик-то для детей В «Зверополисе 2» была слишком взрослая деталь: этот момент в итоге вырезали – все-таки мультик-то для детей Читать дальше 2 декабря 2025
Эта деталь в «Острове проклятых» объясняет весь смысл фильма: самые внимательные могли сразу догадаться Эта деталь в «Острове проклятых» объясняет весь смысл фильма: самые внимательные могли сразу догадаться Читать дальше 2 декабря 2025
Ганнибал Лектер из культового «Молчания ягнят» существовал в реальности? Прототипов было несколько — один хуже другого Ганнибал Лектер из культового «Молчания ягнят» существовал в реальности? Прототипов было несколько — один хуже другого Читать дальше 1 декабря 2025
Шикарный дом, поездка в Париж для всей семьи: откуда миллионы у родителей Кевина из фильма «Один дома»? Шикарный дом, поездка в Париж для всей семьи: откуда миллионы у родителей Кевина из фильма «Один дома»? Читать дальше 1 декабря 2025
Почему 99% зрителей уверены, что второй части «Хищника: Планеты смерти» не избежать: сборы уже переплюнули 160 млн, а рейтинг на «томатах» 95% Почему 99% зрителей уверены, что второй части «Хищника: Планеты смерти» не избежать: сборы уже переплюнули 160 млн, а рейтинг на «томатах» 95% Читать дальше 30 ноября 2025
«Великолепно и фантастически»: новый сериал по Кингу посмотрели только избранные и не сдержали восторгов «Великолепно и фантастически»: новый сериал по Кингу посмотрели только избранные и не сдержали восторгов Читать дальше 30 ноября 2025
Эту сцену дель Торо вырезал из «Франкенштейна» неспроста: станет бонусом лишь для некоторых зрителей Эту сцену дель Торо вырезал из «Франкенштейна» неспроста: станет бонусом лишь для некоторых зрителей Читать дальше 30 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше