Кого еще озвучивал Бурунов, кроме Леонардо Ди Каприо: в списке есть и Грю из «Гадкого Я», и Депп в «Фантастических тварях»

У Сергея Бурунова есть удивительный дар — появляться в самых разных фильмах, но звучать каждый раз точно в десятку. Его давно считают «официальным голосом» Ди Каприо, но киношная география актёра куда шире: от Джонни Деппа до Дракулы, от Мэттью Макконахи до зелёных злюк из мультиков. И если вы думали, что слышали Бурунова только в «Гэтсби» или «Волке с Уолл-стрит», держитесь крепче — список куда длиннее.

Депп, Сэндлер, Макконахи — весь Голливуд в одной студии

Одна из самых заметных линий — сотрудничество с Джонни Деппом. Именно Бурунов подарил голос Диллинджеру в «Джонни Д.», придал коварство Барнабасу Коллинзу в «Мрачных тенях» и передал харизму Грин-де-Вальда во «Фантастических тварях».

А рядом — целая галерея Адама Сэндлера. Комедийный «Зохан», романтичный Дэнни из «Притворись моей женой», абсурдный «Папа-досвидос» — всё это тоже Бурунов. Его гибкость позволяет одинаково точно озвучивать и героя-мямлю, и героя-непоседу.

Мэттью Макконахи? Да, и он тоже в коллекции: «Солдаты неудачи», лёгкие романтические комедии — все они звучат по-буруновски энергично.

Татум, Пегг и другие крепкие парни

В боевиках Бурунов тоже чувствует себя как дома. Он озвучивал Ченнинга Татума — от «Броска кобры» до «Штурма Белого дома». Его голосом говорил и Саймон Пегг в «Типа крутых легавых» и «Поле».

Из громких проектов — «Трансформеры», где он стал капитаном Ленноксом, и «Советник», где озвучивал героя Брэда Питта. А ещё — Юэн Макгрегор в «Невозможном» и Сэм Рокуэлл в «Семи психопатах».

Анимация: от Грю до Мориса

Но настоящий рай — это мультфильмы. Тут Бурунов устроился по-царски.

Он Грю во всей франшизе «Гадкий я» — включая молодую версию в «Миньонах». Он же — Дракула в трёх частях «Монстров на каникулах». Он — Реми из «Рататуя», что для многих зрителей стало полной неожиданностью, и голос Леонарда из «Angry Birds».

А ещё — обаятельный Бенджамин Банни в «Кролике Питере» и хитроватый кот Морис в «Изумительном Морисе».

Итог

Бурунов — редкий дубляжный актёр, который не просто «читает текст», а создаёт образ. Он звучит так, будто живёт жизнью персонажа, и именно поэтому его Голливуд давно считает своим.

Он — голос роскоши Гэтсби, бешеной энергии Грю и строгого капитана Леннокса. И если бы в Голливуде вручали «Оскар» за лучший дубляж, у Бурунова давно был бы целый шкаф статуэток.

