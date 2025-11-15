Их могут ненавидеть и осуждать, но все равно смотрят: 4 свежайших сериала, популярные на этой неделе

И да, «Ведьмак» попал в этот список.

Пока одни стриминги теряют зрителей, другие собирают рекордные просмотры и шквал эмоций. Эти четыре проекта сейчас держат планку — от нового шедевра Винса Гиллигана до долгожданного хоррора по Стивену Кингу. Если вы ищете, что посмотреть на выходных — вот актуальный топ, который обсуждают все.

«Из многих» (1-й сезон)

100 % на Rotten Tomatoes — и это не шутка. Новый сериал от создателя «Во все тяжкие» Винса Гиллигана мгновенно стал сенсацией. В центре — героиня Реи Сихорн, оказавшаяся в мире, где можно возвращаться в прошлое, но за каждое путешествие приходится платить памятью.

Гиллиган снова доказал, что умеет превращать научную фантастику в философскую драму — с холодным юмором, визуальной точностью и мощными актёрскими дуэтами.

«Оно: Добро пожаловать в Дерри (1-й сезон)

Пеннивайз вернулся — но в новом обличии и с неожиданным акцентом на социальную драму. Сериал от HBO Max раскрывает, как город Дерри стал рассадником зла, и почему страх — лучшая валюта. Здесь меньше клоунов, больше психологии, но атмосфера по-прежнему ледяная.

Сценаристы сделали ставку на мифологию и историю города, и это сработало: рейтинг — 78 %, а зрители называют шоу «самым умным ужасом года».

«Сраженный молнией»

Исторический мини-сериал с Майклом Шенноном и Мэтью Макфэдиеном — один из тех редких случаев, когда телевидение выглядит как большое кино. В центре — история человека, ставшего жертвой собственных амбиций на фоне политического кризиса.

Напряжение, эстетика и актёрская игра здесь на уровне «Сети» и «Скандала». 91 % на Tomatometer — заслуженно: «Сраженный молнией» можно смотреть даже тем, кто обычно обходит исторические драмы стороной.

«Ведьмак» (4-й сезон)

Смена Геральта, смена тона, но суть та же: монстры, мораль и мрак. Хотя рейтинг упал до 58 %, а зрители на Rotten Tomatoes оценили сезон всего на 20 %, интерес к «Ведьмаку» не утихает.

Это сезон про усталость героя и усталость мира — и в этом его сила. Да, магия стала предсказуемее, но визуал и саундтрек всё ещё удерживают внимание.

Стриминговая гонка не сбавляет темпа: одни сериалы закрывают после пилота, другие становятся культурным феноменом за неделю. Но именно эти четыре проекта сейчас держат зрителей у экранов — и каждый по-своему оправдывает шум вокруг себя.

Ранее мы писали: Эти 5 сериалов пытались повторить вайб «Очень странных дел»: не у всех получилось, но они все равно стали хитами.