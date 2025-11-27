Меню
Уже можно посмотреть онлайн: 3 новых ужастика, которые пугают больше историй Стивена Кинга

27 ноября 2025 07:00
Кадр из фильма «Скалолазы», «Наказание», «Клинеры»

Подборка триллеров и хорроров ноября, которые стоит включить вечером.

В Сети появились несколько триллеров и фильмов ужасов, которые не претендуют на статус шедевров, но отлично справляются с задачей — подарить пару часов холодка и напряжения.

«Скалолазы» (The Sound)

Американский триллер Брендайна Дивэйна переносит зрителя на «Запретную стену» — скалу в Британской Колумбии, закрытую для восхождений более полувека.

Команда профессиональных альпинистов получает редкое разрешение на подъём, а для Шона это ещё и семейная история: его дед погиб в той самой последней экспедиции.

Но вершина быстро перестаёт быть главной целью — в скале слышатся странные звуки, и по мере подъёма становится понятно, что легенды о трагедии куда глубже, чем статистика несчастных случаев. Атмосфера изоляции и работа на высоте делают фильм особенно нервным.

«Наказание» (Tormento)

Мексиканский ремейк парагвайского хоррора «Морг» (2019) рассказывает о студентке-охраннице Бренде Мартинес, которая по дороге со смены сбивает человека и в панике скрывается.

Когда её отправляют работать ночной сменой в городской морг, зритель понимает, что расплата неизбежна.

Пространство морга, отсутствие свидетелей и ощущение, что тело из каталки может исчезнуть в любой момент, создают плотную, холодную атмосферу.

Режиссёр Олалла Рубио делает ставку на напряжение, а не на эффекты — и это работает.

«Клинеры» (The Cleaners)

Французский триллер Мэтью Тондера переносит действие в Марсель 1990-х. Двое мелких воришек — Марко и Ибрагим — решают ограбить роскошную виллу, притворившись сотрудниками клининговой службы.

Идея кажется простой: одинокая хозяйка, большая территория и минимальные риски. Но дом и правда оказывается не таким, как кажется, и сама владелица — ещё менее предсказуемой.

Фильм держится на атмосферности старого Марселя, напряжённой динамике внутри виллы и ощущении, что за каждым углом скрывается чужой план.

По материалам дзн-канала КИНОМАНЬЯК

Также прочитайте: Когда нажимаешь play — и исчезаешь с радаров: 4 сериала ноября, которые захватывают с 5 минуты

Фото: Кадр из фильма «Скалолазы», «Наказание», «Клинеры»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
