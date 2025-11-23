Меню
Когда нажимаешь play — и исчезаешь с радаров: 4 сериала ноября, которые захватывают с 5 минуты

23 ноября 2025 20:04
Кадр из сериала «Стеклянная кукушка», «Соблазнение», «Обнальщик», «Злой умысел»

Разные истории, которые моментально втягивают и держат темп.

Ноябрь выдался щедрым на новинки, и каждая из них по-своему цепляет — будь то семейная драма, мрачный триллер или изящная историческая интрига. Перед вами подборка сериалов, которые включаешь «на минутку», а потом внезапно обнаруживаешь, что прошло пол вечера.

«Стеклянная кукушка»

Испанский триллер по роману Хавьера Кастильо — о женщине, которая после сложной операции по пересадке сердца пытается узнать, кому оно принадлежало раньше.

Желание Клары докопаться до правды приводит её в совсем другой мир — с тайнами, которые никто не собирался открывать.

Каталина Сопелана ведет свою героиню от растерянности к решимости, и именно ее образ дает сериалу нерв и ритм. Все шесть серий, которые уже доступны.

«Соблазнение»

Французская экранизация Шодерло де Лакло возвращает в эпоху Людовика XV, где интриги — валюта, а соблазн — оружие.

Юная Изабелла де Мертей, брошенная и обманутая, превращается в фигуру, способную манипулировать даже теми, кто привык контролировать всех вокруг.

Анамария Вартоломей делает героиню одновременно хрупкой и острой — и сериал работает именно на этой двойственности.

«Обнальщик»

В сериале Бориса Акопова семья пытается выбраться из долговой ямы, а программист Лёша вдруг становится тем, от кого зависит жизнь близких.

Россия 2013 года — тяжелые схемы, китайская стажировка, бандиты, сломанные планы. История разворачивается быстро: бандиты давят, отец рискует всем, а талантливый сын оказывается единственным шансом на спасение.

В главных ролях — Александр Яценко и Федор Кудряшов, оба особенно точны в бытовых и эмоциональных сценах.

«Злой умысел» (2025)

Британский психологический триллер с Дэвидом Духовны, Кэрис ван Хаутен и Джеком Уайтхоллом — про идеальные каникулы, которые такими только кажутся.

Семья приезжает в Грецию, няня внезапно заболевает, и на ее место приходит обаятельный репетитор Адам. Он слишком быстро становится «своим» — и зритель сразу чувствует, что это начало чего-то неприятного. Духовны отлично удерживает атмосферу скрытой угрозы.

Также прочитайте: «Душегубы», конечно, классный сериал, но видели ли вы эти два новых азиатских детектива? Поразительно, что о них почти не говорят

Фото: Кадр из сериала «Стеклянная кукушка», «Соблазнение», «Обнальщик», «Злой умысел»
Анна Адамайтес
