Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Профессию Шурика вспомнит любой: а угадаете, кем работали главные герои 5 культовых фильмов СССР? (тест)

Профессию Шурика вспомнит любой: а угадаете, кем работали главные герои 5 культовых фильмов СССР? (тест)

1 февраля 2026 14:44
Профессию Шурика вспомнит любой: а угадаете, кем работали главные герои 5 культовых фильмов СССР? (тест)

Задачка гораздо сложнее, чем кажется.

Все, кто смотрел «Ивана Васильевича» хотя бы раз, запоминают навсегда: Шурик был инженером-изобретателем, тут без вариантов. Советское кино умело делать героев узнаваемыми с полувзгляда, но вот детали их биографий со временем стираются из памяти куда быстрее, чем любимые реплики.

А ведь работа персонажа часто говорила о нем больше, чем длинные диалоги. Она объясняла характер, амбиции, комплексы и даже выбор партнера.

Анфиса из «Девчат», Платон из «Вокзала для двоих», герои «Кавказской пленницы» и «Осеннего марафона» живут в нашей памяти яркими образами, но спросите себя, кем они зарабатывали на жизнь – тут уже начнутся сомнения.

Этот тест как раз про такие моменты. Почти без подвохов – только внимание к деталям и любовь к советскому кино. Проверьте, насколько хорошо вы помните не только лица и цитаты, но и то, чем на самом деле занимались культовые герои на экране или за его пределами.

Фото: Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» (1973)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Между Алентовой и Баталовым было больше, чем нам показали. И это на глазах Меньшова! Как в СССР снимали постельные сцены Между Алентовой и Баталовым было больше, чем нам показали. И это на глазах Меньшова! Как в СССР снимали постельные сцены Читать дальше 2 февраля 2026
Парики, золото и связи: как Гайдай тонко намекал на «темные делишки» Бунши в «Иване Васильевиче» Парики, золото и связи: как Гайдай тонко намекал на «темные делишки» Бунши в «Иване Васильевиче» Читать дальше 1 февраля 2026
Зрители пересмотрели «Десять негритят» и заступились за одного персонажа: кто попал в список судьи по ошибке Зрители пересмотрели «Десять негритят» и заступились за одного персонажа: кто попал в список судьи по ошибке Читать дальше 1 февраля 2026
«Не казнить и не судить»: иностранцы заметили главную странность «17 мгновений весны» – наконец объясняет поведение Шелленберга «Не казнить и не судить»: иностранцы заметили главную странность «17 мгновений весны» – наконец объясняет поведение Шелленберга Читать дальше 1 февраля 2026
«Семнадцать мгновений весны» посмотрела даже семья настоящего Шелленберга: Табаков получил письмо, от которого ему стало жутко «Семнадцать мгновений весны» посмотрела даже семья настоящего Шелленберга: Табаков получил письмо, от которого ему стало жутко Читать дальше 1 февраля 2026
«Опозорил нашу армию»: советская драма о войне побила всесоюзный рекорд – за что ее возненавидел весь «Мосфильм»? «Опозорил нашу армию»: советская драма о войне побила всесоюзный рекорд – за что ее возненавидел весь «Мосфильм»? Читать дальше 31 января 2026
Делаем макияж Тоси из «Девчат»: простые приемы визажистов, которые актуальны и в 2026 году Делаем макияж Тоси из «Девчат»: простые приемы визажистов, которые актуальны и в 2026 году Читать дальше 31 января 2026
Галочка, ты щас не угадаешь эти 7 фильмов с советской Бриджит Бардо: тест по карьере Кустинской из «Иван Васильевича» Галочка, ты щас не угадаешь эти 7 фильмов с советской Бриджит Бардо: тест по карьере Кустинской из «Иван Васильевича» Читать дальше 30 января 2026
Для советского кино это слишком смело и пошло: вот какую сцену в «А зори здесь тихие» едва не запретили Для советского кино это слишком смело и пошло: вот какую сцену в «А зори здесь тихие» едва не запретили Читать дальше 30 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше