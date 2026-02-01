Профессию Шурика вспомнит любой: а угадаете, кем работали главные герои 5 культовых фильмов СССР? (тест)

Все, кто смотрел «Ивана Васильевича» хотя бы раз, запоминают навсегда: Шурик был инженером-изобретателем, тут без вариантов. Советское кино умело делать героев узнаваемыми с полувзгляда, но вот детали их биографий со временем стираются из памяти куда быстрее, чем любимые реплики.

А ведь работа персонажа часто говорила о нем больше, чем длинные диалоги. Она объясняла характер, амбиции, комплексы и даже выбор партнера.

Анфиса из «Девчат», Платон из «Вокзала для двоих», герои «Кавказской пленницы» и «Осеннего марафона» живут в нашей памяти яркими образами, но спросите себя, кем они зарабатывали на жизнь – тут уже начнутся сомнения.

Этот тест как раз про такие моменты. Почти без подвохов – только внимание к деталям и любовь к советскому кино. Проверьте, насколько хорошо вы помните не только лица и цитаты, но и то, чем на самом деле занимались культовые герои на экране или за его пределами.