Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Придется выбирать, что смотреть первым: НТВ готовит решающий рывок года — 4 новых сериала подряд, которые давно ждали

Придется выбирать, что смотреть первым: НТВ готовит решающий рывок года — 4 новых сериала подряд, которые давно ждали

13 ноября 2025 13:17
Кадры из сериалов «Акушер», «Скорая помощь», «Жар», «Золотое дно»

Ноябрь и декабрь превращаются в самую плотную телесетку сезона: медицинские хиты, криминальные драмы и долгожданные продолжения выходят почти без пауз.

Конец года для НТВ — традиционный пик премьер. Канал выкатывает в эфир сразу несколько больших проектов, и зрителю действительно придётся выбирать, что включать первым. С ноября в сетке начинается плотный марафон: возвращение хитов, старт новых историй и продолжения, которые обсуждали ещё до выхода.

«Акушер 2»

"Акушер"

С 17 ноября НТВ начинает показ второго сезона истории о Глебе Каверине, военном хирурге, который после службы в Африке возвращается к мирной жизни и устраивается в перинатальный центр.

В продолжении на 20 серий ставки заметно повышаются. В отделение приходит Жарова, бывшая возлюбленная Каверина, и её возвращение запускает цепочку событий, которые ставят героя в неудобное и местами опасное положение.

Появляется новый круг противников, а конфликт между прошлым и настоящим становится главным двигателем сюжета.

В ролях — Никита Панфилов, Виктория Романенко, Елена Лотова. Режиссёр — Денис Карро

«Скорая помощь 8»

"Скорая помощь"

Восьмой сезон «Скорой помощи» выходит в эфир 1 декабря. Команда снова сталкивается с экстренными вызовами, но главная линия связана с попыткой сохранить подстанцию, которая уходит во владение принципиального бизнесмена Игнатова.

Режиссёр сезона сериала — Богдан Дробязко. Актёры: Гоша Куценко, Екатерина Волкова, Александр Тютин, Пётр Баранчеев, Степан Куликов, Светлана Брюханова.

«Жар»

В декабре (точная дата пока неизвестна) на НТВ выходит криминальный сериал «Жар» — драма о шеф-поваре Марке Левинском, который после увольнения попадает в долги перед сербской мафией. Проект выделяется редкой тематикой для российского ТВ и ярким актёрским составом — Даниил Воробьёв, Марк Эйдельштейн и Аня Чиповская.

Режиссёр Артём Аксененко делает ставку на жанровую смесь и энергичную подачу.

«Золотое дно 2»

Второй сезон бизнес-драмы продолжает историю Градовых, которые пытаются удержать компанию на фоне санкций и потери контрактов. На сцену выходит новый противник — Верещагин в исполнении Даниила Страхова, игрок, который действует жёстко и уверенно.

В актёрском составе — Алексей Гуськов, Юлия Снигирь, Наталия Вдовина и Игорь Верник.

Сериал выйдет на НТВ в декабре, о точной дате будет известно позднее.

По материалам дзн-канала Мир современного кино

Также прочитайте: Есения исчезнет, но появятся сразу две звезды из «Слова пацана»: что приготовил нам новый сезон «Метода»

Фото: Кадры из сериалов «Акушер», «Скорая помощь», «Жар», «Золотое дно» 
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
От Гармаша до Боярской: 5 мини-сериалов НТВ, которые цепляют сильнее, чем «Пес» и «Ментовские войны» От Гармаша до Боярской: 5 мини-сериалов НТВ, которые цепляют сильнее, чем «Пес» и «Ментовские войны» Читать дальше 11 ноября 2025
Декабрь на НТВ будет с огоньком: выходит новый криминальный хит, а также продолжения сериалов-легенд Декабрь на НТВ будет с огоньком: выходит новый криминальный хит, а также продолжения сериалов-легенд Читать дальше 11 ноября 2025
«Будут стрелять по мне…»: эту цитату из «Бригады» знает каждый, а что насчет еще шести реплик — кто именно сказал их в сериале? (тест) «Будут стрелять по мне…»: эту цитату из «Бригады» знает каждый, а что насчет еще шести реплик — кто именно сказал их в сериале? (тест) Читать дальше 14 ноября 2025
Российский сериал шведы признали лучшим в 2025 году: тот случай, когда русские и иностранцы единодушны Российский сериал шведы признали лучшим в 2025 году: тот случай, когда русские и иностранцы единодушны Читать дальше 14 ноября 2025
Умудряются травить анекдоты даже в морге: 4 криминальных сериала НТВ, где юмор идет рука об руку с расследованием Умудряются травить анекдоты даже в морге: 4 криминальных сериала НТВ, где юмор идет рука об руку с расследованием Читать дальше 14 ноября 2025
Не просто космос: Collider назвал лучшие фантастические фильмы века — и у «Матрицы» серьезная конкуренция Не просто космос: Collider назвал лучшие фантастические фильмы века — и у «Матрицы» серьезная конкуренция Читать дальше 14 ноября 2025
«Быдло-мужик словил белочку»: реакция зрителей на новый сериал с Епифанцевым — восторги найти крайне сложно «Быдло-мужик словил белочку»: реакция зрителей на новый сериал с Епифанцевым — восторги найти крайне сложно Читать дальше 14 ноября 2025
На сон грядущий — плохая идея: 22 крутых мини-сериала с высоким рейтингом, из-за которых вы точно не уснете На сон грядущий — плохая идея: 22 крутых мини-сериала с высоким рейтингом, из-за которых вы точно не уснете Читать дальше 14 ноября 2025
Клиника Каверина — на самом деле даже не больница: где снимали сериал «Акушер» Клиника Каверина — на самом деле даже не больница: где снимали сериал «Акушер» Читать дальше 13 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше