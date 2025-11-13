Придется выбирать, что смотреть первым: НТВ готовит решающий рывок года — 4 новых сериала подряд, которые давно ждали

Ноябрь и декабрь превращаются в самую плотную телесетку сезона: медицинские хиты, криминальные драмы и долгожданные продолжения выходят почти без пауз.

Конец года для НТВ — традиционный пик премьер. Канал выкатывает в эфир сразу несколько больших проектов, и зрителю действительно придётся выбирать, что включать первым. С ноября в сетке начинается плотный марафон: возвращение хитов, старт новых историй и продолжения, которые обсуждали ещё до выхода.

«Акушер 2»

С 17 ноября НТВ начинает показ второго сезона истории о Глебе Каверине, военном хирурге, который после службы в Африке возвращается к мирной жизни и устраивается в перинатальный центр.

В продолжении на 20 серий ставки заметно повышаются. В отделение приходит Жарова, бывшая возлюбленная Каверина, и её возвращение запускает цепочку событий, которые ставят героя в неудобное и местами опасное положение.

Появляется новый круг противников, а конфликт между прошлым и настоящим становится главным двигателем сюжета.

В ролях — Никита Панфилов, Виктория Романенко, Елена Лотова. Режиссёр — Денис Карро

«Скорая помощь 8»

Восьмой сезон «Скорой помощи» выходит в эфир 1 декабря. Команда снова сталкивается с экстренными вызовами, но главная линия связана с попыткой сохранить подстанцию, которая уходит во владение принципиального бизнесмена Игнатова.

Режиссёр сезона сериала — Богдан Дробязко. Актёры: Гоша Куценко, Екатерина Волкова, Александр Тютин, Пётр Баранчеев, Степан Куликов, Светлана Брюханова.

«Жар»

В декабре (точная дата пока неизвестна) на НТВ выходит криминальный сериал «Жар» — драма о шеф-поваре Марке Левинском, который после увольнения попадает в долги перед сербской мафией. Проект выделяется редкой тематикой для российского ТВ и ярким актёрским составом — Даниил Воробьёв, Марк Эйдельштейн и Аня Чиповская.

Режиссёр Артём Аксененко делает ставку на жанровую смесь и энергичную подачу.

«Золотое дно 2»

Второй сезон бизнес-драмы продолжает историю Градовых, которые пытаются удержать компанию на фоне санкций и потери контрактов. На сцену выходит новый противник — Верещагин в исполнении Даниила Страхова, игрок, который действует жёстко и уверенно.

В актёрском составе — Алексей Гуськов, Юлия Снигирь, Наталия Вдовина и Игорь Верник.

Сериал выйдет на НТВ в декабре, о точной дате будет известно позднее.

По материалам дзн-канала Мир современного кино

