Есения исчезнет, но появятся сразу две звезды из «Слова пацана»: что приготовил нам новый сезон «Метода»

Третий сезон меняет состав, переносит действие в Петербург и собирает вокруг Меглина самую опасную команду за всю историю проекта.

До премьеры «Метода-3» осталось совсем немного: 20 ноября выйдут первые четыре серии, ещё четыре появятся 18 декабря.

Сезон уже называют самым рискованным перезапуском франшизы — и дело не только в смене тональности, но и в новом составе. Паулины Андреевой в проекте больше нет, и Есения исчезает из истории. Зато в сюжете появляется целая команда новых персонажей в виде так называемой «Команды Меглина».

После пятилетнего перерыва Меглин собирает отряд тех, кто сам стоял на грани

По сюжету прошло пять лет после событий второго сезона. Родион Меглин (Константин Хабенский) больше не работает в одиночку. Теперь под его руководством — группа маньяков, получивших второй шанс.

Именно этот принцип и определяет новый сезон: в отделе — люди, которые на собственном опыте узнали, что движет преступниками. Они не просто изучают психологию убийц, они её понимают — потому что сами к ней были слишком близки. Под жёстким контролем Меглина команда вычисляет виновников самых мрачных дел по всей стране.

Кто вошёл в «Команду Меглина»

Зрителей ждёт целый ансамбль новых персонажей, каждый из которых может стать как ценностью, так и угрозой:

Лера (Анна Савранская) — студентка мехмата с тёмной стороной. Всё глубже погружается в психологию убийц.

Женя Зверь (Никита Кологривый) — провокатор, нарцисс, не признающий авторитетов.

Кода (Лев Зулькарнаев) — даровитый тусовщик с непредсказуемой логикой.

Сталкер (Эльдар Калимулин) — хакер, который открыт только перед компьютером.

Фрида (Снежана Самохина) — мажорка с жестоким характером и собственными правилами.

Сестра Ангел (Анна Банщикова) — медсестра, убивавшая пациентов ради «милосердия».

Связист (Егор Кенжаметов) — замкнутый технарь.

Бобер (Игорь Черневич) — работяга, который видит в людях больше, чем говорит.

Джин (Денис Бургазлиев) — мизантроп, умеющий довести человека до края бездны.

Появление Зулькарнаева и Кологривого особенно активно обсуждают в соцсетях. После «Слова пацана» оба актёра стали символами сильных характерных ролей, и теперь фанаты ждут, насколько убедительно они впишутся в мрачную вселенную «Метода».

Главная интрига — незаявленный персонаж

В трейлере появляется и персонаж, которого не было в официальном списке: Инкогнито в исполнении Марии Ворожищевой. Актриса известна по сериалам «Заступники» и «Хирург», и создатели явно скрывают её роль не просто так. Меглин в трейлере упоминает «временно анонимного коллегу» — вероятно, речь о ней.

Почему уход Есении стал переломным

Паулина Андреева призналась, что её героиня прошла полный путь и возвращаться к роли она не видит смысла. В фан-сообществе уже множатся теории — от трагического финала до новой жизни персонажа. Но создатели держат интригу до премьеры.

Что ждёт зрителей

Сезон заметно меняет тон: меньше акцента на шок и визуальную жестокость, больше — на внутреннюю природу преступления.

История переезжает в Петербург, а визуальный стиль становится ближе к нуару: больше мрачных локаций, скрытых мотивов и расследований, построенных не на доказательствах, а на психологии.

Именно такой подход может вернуть «Методу» статус самого обсуждаемого российского триллера — теперь уже с новым составом и новыми правилами.

