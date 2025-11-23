Правильная хронология «Хищника» только такая: начать придется с мультика, а не с классики со Шварценеггером

Дату выхода лент в этом случае не стоит принимать во внимание.

От древних ритуалов до современных городских столкновений — хищники яутджа веками охотились на человечество. Их кровавый след тянется сквозь разные эпохи, создавая сложную хронологию событий.

Простой просмотр фильмов по датам выхода не раскроет всю временную последовательность событий. Гораздо интереснее собрать сюжет в правильном порядке.

«Хищник: Убийца убийц», новелла «Щит» — 841 год

Главной героиней становится женщина-викинг по имени Урса. Её путь — это путешествие мести за смерть отца, павшего от рук таинственных убийц.

«Хищник: Убийца убийц», новелла «Меч» — 1629 год

Действие разворачивается в феодальной Японии, где братья-близнецы самурай Киёси и ниндзя Кэндзи оказываются по разные стороны баррикад. Их противостояние создает напряженную драму на фоне древних традиций и скрытых конфликтов.

«Добыча» — 1719 год

Юная Нару из племени команчей стремится повторить путь брата-охотника. Заметив таинственные огни в небе, она воспринимает их как знак свыше. Девушка отправляется на поиски пропавшего соплеменника и обнаруживает странные следы неизвестного существа.

Вскоре ей предстоит лицом к лицу встретиться с Хищником, прибывшим на Землю для испытания своих сил против лучших воинов планеты.

«Хищник: Убийца убийц», новелла «Пуля» — 1942 год

Над просторами Северной Атлантики разворачивается напряженный воздушный бой. В эпицентре этих событий оказывается молодой механик Торрес, чья смекалка и отвага получают неожиданное применение в противостоянии.

«Хищник» — 1987 год

Группа наемников во главе с Аланом «Датчем» Шеффером прибывает в гватемальские джунгли. Их официальная задача — спасение министра из рук партизан. Однако куратор из ЦРУ скрывает истинные цели операции.

Вскоре команда понимает, что стала мишенью для невидимого противника. Отрезанные от цивилизации профессионалы оказываются в роли добычи для совершенного охотника, превосходящего их по всем параметрам.

«Хищник 2» — 1997 год

Спустя десятилетие после гватемальских событий Хищник появляется на улицах Лос-Анджелеса. В разгар бандитских разборок между колумбийскими и кубинскими группировками лейтенант Майк Харриган замечает странную закономерность.

Неизвестный убийца методично устраняет преступников с обеих сторон, а затем переключается на полицейских. Параллельно к расследованию подключаются федеральные агенты, явно обладающие секретной информацией о загадочном охотнике.

Харриган, потерявший друга, бросает вызов не только бандитам, но и инопланетному убийце.

«Хищник» — 2018 год

На Земле разбивается корабль Хищника. Снайпер Куинн забирает часть инопланетного снаряжения и отправляет артефакты домой. Его сын, обладающий особенным восприятием, неожиданно находит ключ к пониманию чужеродных технологий.

Активация оборудования привлекает нового охотника, прибывшего для поиска пропавшего сородича. Куинн, оказавшийся в руках правительственных агентов, осознаёт нависшую над сыном угрозу. Вместе с группой эксцентричных военных он совершает побег, чтобы предотвратить надвигающуюся опасность.

«Хищники» — 21 век (возможно, 2010 или 2024 годы)

Группа парашютистов приземляется в загадочной локации. Среди выживших оказываются профессиональные бойцы разных мастей — от наемника до члена якудзы. Объединяет их одно: все они в той или иной форме были охотниками.

Постепенно герои осознают пугающую истину. Они находятся не на Земле, а стали живыми мишенями. Теперь охотникам предстоит самим превратиться в добычу.

«Хищник: Убийца убийц», новелла «Битва» — будущее

Всех героев предыдущих историй похищают Хищники и заставляют биться друг с другом.

«Хищник: Планета смерти» — далекое будущее (возможно, после 2179 или даже 2381 года)

Молодой Хищник Дек отправляется на смертельно опасную планету Генна. Это его первая охота, где он должен доказать клану свою состоятельность, победив легендарного монстра Калиска. Заветной наградой станет собственная система невидимости.

На неизведанной территории Дек сталкивается с андроидом Тией. Неожиданный союз между ними становится их единственным шансом на выживание.

