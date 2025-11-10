Меню
В «Хищнике: Планета смерти» раскрыли тайны расы яутжа — и они куда страшнее, чем можно было представить

10 ноября 2025 21:02
Кадр из фильма «Хищник: Планета смерти» (2025)

Такого поворота не ожидали даже ярые фанаты франшизы.

В фильме «Хищник: Планета смерти» раскрыли новые тайны расы яутжа — но какие именно? Оказывается, за бронёй, трофеями и кодексом охотников скрывается нечто куда более мрачное.

Рассказываем, что выяснилось о безжалостных воинах, для которых охота — лишь малая часть войны.

Свои против своих

До этого франшиза лишь намекала на варварские обычаи яутжа. Теперь же зрителю показали, что эти охотники не просто убивают врагов — они расправляются и со своими.

Молодой воин Дек бросает вызов собственному отцу, вождю Ньорру, чтобы доказать, что достоин жить. Победа — единственный способ выжить, поражение — приговор.

Мир без жалости

На планете Генна кланы яутжа живут по жестоким законам силы. Тех, кто слабее, изгоняют или уничтожают. Милосердие считается позором, а быстрая смерть — благодатью. В этой среде Дек становится изгоем, осмелившись противостоять собственному клану.

«Хищник: Планета смерти»

Новая эра охоты

Впервые в истории «Хищника» главным героем становится сам яутжа. Вместе с синтетиком Тией из «Вейланд-Ютани» он проходит путь, который разрушает привычное представление о расе охотников. Теперь ясно: их мир — не монолит, а поле внутренней войны, где каждая схватка — за власть, не за добычу.

В финале Дек одерживает победу, но теряет всё. Он не просто боец — он начало новой эпохи. И если снимут сиквел, то, возможно, впервые охота превратится в борьбу за будущее всей планеты.

Также прочитайте: Спилберг выбрал свой лучший фильм — и объяснение режиссера вызывает жгучее желание пересмотреть его заново

Фото: Кадр из фильма «Хищник: Планета смерти» (2025)
Екатерина Адамова
