Спилберг выбрал свой лучший фильм — и объяснение режиссера вызывает жгучее желание пересмотреть его заново

3 ноября 2025 10:23
Стивен Спилберг

Режиссёр рассказал, какой своей работе доверяет больше всего — и почему именно она остаётся для него безупречной.

Иногда кажется, что Стивен Спилберг — последний человек, которого можно заставить обсуждать собственные успехи. Он почти не пересматривает свои картины, не реагирует на критику и не любит подводить итоги.

Но в разговоре с телеведущим Стивеном Колбертом режиссёр вдруг сделал то, чего от него давно не ждали: назвал фильм, который считает почти идеальным.

Это «Инопланетянин» (1982), классика, на которой выросло не одно поколение. И его объяснение звучит так тепло, что рука сама тянется включить фильм буквально сегодня вечером.

Только ради детей

Спилберг признался, что крайне редко возвращается к своим работам, но сделал исключение для «Иопланетянина» — и только при особых обстоятельствах.

Он пересматривал картину вместе с детьми, которых у него семеро. Дело в том, что начало у неё мрачноватое.

И, как ответственный отец, Спилберг считает важным быть рядом с близкими в этот напряжённый момент.

Кроме того, признался режиссёр, ему очень важна реакция близких на первое появление инопланетянина.

"Инопланетянин"

Почему этот фильм «почти совершенный»

Говоря о своих картинах, Спилберг обычно отмечает детали, которые сегодня хотел бы изменить. Но в ситуации с «Инопланетянином» он признал: это один из его немногих фильмов, в котором он по-прежнему чувствует точность каждой эмоции.

«Он почти идеальный», — сказал про свою картину Спилберг.

История фильма родилась из его давней детской фантазии — воображаемого друга, появившегося после развода родителей.

Сценаристка Мелисса Мэтисон превратила этот личный, почти интимный сюжет в основу трогательной истории о дружбе и одиночестве. И Спилберг до сих пор видит в результате своего труда редкую гармонию задумки и реализации.

Фото: Cover Images/ Keystone Press Agency/ Global Look Press, кадр из фильма "Инопланетянин"
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
