Посмотрела «Добрый доктор» со Стояновым и не удержалась от смеха: комедия в лучших традициях Данелии — то, что нужно для первой рабочей недели

13 января 2026 10:23
Кадр из фильма «Добрый доктор»

Лента очаровывает искренностью.

Юрий Стоянов переживает яркую вторую волну популярности, и сегодня его знают уже не только как блестящего юмориста из «Городка». Всё чаще о нём говорят как о глубоком и разноплановом актёре.

И его новая работа в кино — прямое и убедительное доказательство этого мнения. В ленте «Добрый доктор» Юрий Стоянов сыграл главную роль и восхитил этим зрителей, сравнивших фильм с работами Георгия Данелии.

Сюжет фильма «Добрый доктор»

Действие новогодней комедии «Добрый доктор» разворачивается 1 января. В этот праздничный день российские больницы работают в особом, дежурном режиме.

Врач Олег Мандрыгин, известный своим скверным характером, в одиночку ездит по срочным вызовам. Во время одной из таких поездок происходит нелепое происшествие.

В Мандрыгина врезается курьер на электросамокате. Из-за этого столкновения у врача отказывает спина, и он теряет возможность работать.

Не желая бросать пациентов и остаться без работы, Олег предлагает неожиданный выход. Он просит виновника аварии, парня по имени Дима, временно подменить его. Ситуацию осложняет (а может, и упрощает) один факт. Оказывается, у незадачливого курьера есть медицинское образование, полученное не совсем законным путем.

Кадр из фильма «Добрый доктор»

Отзывы о фильме «Добрый доктор»

Фильм «Добрый доктор» является адаптацией популярной французской комедии. Иностранное происхождение сценария чувствуется в каждой детали. Здесь и нелепые приключения, в которые постоянно влипают персонажи, и едкие, полные скрытого юмора диалоги. А также та самая трогательная искренность, без которой не обходится ни один европейский народный хит.

Однако российская версия обрела свою неповторимую изюминку. Это блестящий дуэт Юрия Стоянова и Виктора Хориняка. За их игрой и комичными перепалками просто невозможно следить без улыбки. В итоге получилась очень теплая и человечная история в духе хитов Данелии.

И, судя по комментариям в Сети, у зрителей такой же мнение.

«Если поначалу фильм просто не напрягает, то к концу лично я была уже им полностью очарована. Уверена, что позже, может быть, перед следующим новым годом, я его ещё пересмотрю», — пишет автор Дзен-канала «За впечатлениями!».

Ранее портал «Киноафиша» писал про 7 лучших сериалов Netflix 2025 года с рейтингом от 90 до 100%.

Фото: Кадры из фильма «Добрый доктор» (2026)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
