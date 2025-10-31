Понравится даже тем, кто от страха закрывает глаза: критик выбрала 3 хоррора для идеального Хэллоуина

Близится Хэллоуин — идеальное время, чтобы погрузиться в атмосферу мистики и посмотреть хорошие фильмы ужасов. В это время эксперты активно делятся своими подборками, помогая зрителям выбрать самые достойные картины.

Мы тоже решили обратиться за советом к профессиональному кинокритику, чтобы узнать, на какие ленты стоит обратить внимание в этом сезоне. Специалист подчеркнул, что главный критерий отбора — уникальная атмосфера, запоминающийся сюжет и способность вызвать подлинные эмоции, от леденящего душу ужаса до глубокой философской тревоги.

«Я рекомендую начать с "Техасской резни бензопилой", классического хоррора 1974 года, Тоуба Хупера. Это фильм, который стал основоположником большой франшизы, и сам он является неотъемлемой частью жанра хорроров. Фактически лента запустила этот сюжет о компании, которые куда-то забредают и с ними там происходят кошмары».

«А еще фильм довольно нестандартно снят и смонтирован, там не такой уж пугающий монстр, а скорее впечатляет атмосфера ужаса от казалось бы знакомой локации и природного окружения. Картина нетипично иллюстрирует американскую глубинку: спокойную приземленную местность, которая может таить в себе невероятную угрозу», — порекомендовала в беседе с порталом «Киноафиша» кинокритик Оксана Агапова.

В список попал и довольно необычный хоррор.

«Вторая картина, которую я бы порекомендовала, это уже больше некая экзистенциальная история о страхе вообще становиться каким-то взрослым человеком, заводить отношения. Это "Оно приходит за тобой" 2014 года Дэвида Роберта Митчелла. Картина про людей, которые начинают видеть страшных призраков, угрожающих им, и от этого видения никак не избавиться».

«Это фильм, поставленный одним из самых ярких сегодня независимых американских режиссеров, которые всегда работают вне жанра. По сути это фильм ужасов, но на деле это глубокая экзистенциальная драма относительно того, как каждому из нас страшно принять собственное взросление и конечно собственную смертность так или иначе, потому что одно без другого не существует», — добавила Оксана Агапова.

И, наконец, в топ-3 оказался и ужастик 2016 года.

«Третий фильм, который я посоветую, называется "Кловерфилд, 10". Мне кажется, эта лента актуальна с тех пор, как она вышла и до сих пор. Потому что эта картина, которая показывает людей, совершенно погрязших в информационной повестке. Они начинают жить в окружении каких-то конспирологических теорий, постоянного заговора, всеобщей вражды, буквально пытаются спрятаться от стихии самой жизни, готовясь к некому апокалипсису».

«Это очень динамичная история. Что важно, автором сценария к ней был Дэмьен Шазелл, который снял "Ла-Ла Ленд". Это тоже интересно, потому что показывает нам талантливого человека, работающего в совсем разных областях».

«Причем, фильм — не только история о замене реальной жизни информационной повесткой, это еще история и поколенческая. Здесь главные герои — молодой человек, девушка и взрослый мужчина с посттравматическим синдромом», — заключила кинокритик.

