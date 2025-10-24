К сожалению, новое «Заклятие» тоже в списке: 3 хоррора 2025 года, которые зрители ждали, а оказалось — зря

Этот год был урожайным на хорроры — зрители ждали, что кино наконец вернёт себе былую жуть. Но вместе с мощными премьерами вроде «Чёрного телефона 2» вышли и те, кто громко пугал в трейлерах, а в кино заставлял скучать. Мы выбрали три самых переоценённых фильма ужасов 2025 года — тех, что больше разочаровали, чем напугали.

«Заклятие: Последний обряд» (2025)

Warner Bros. попыталась закрыть историю Эда и Лоррейн Уорренов красиво — но получилось чересчур спокойно. Действие перенеслось в 80-е: постаревшие охотники за демонами уходят на покой, а их дочь Джуди видит мертвецов в зеркале. И хотя сама идея передать эстафету новому поколению казалась логичной, финал получился скомканным.

Атмосфера — есть, актёры — на месте, но сценарий будто писали на автопилоте. Даже злодей вышел беззубым, а страх сменился лёгкой грустью. Фанаты оценили ностальгию, но критики сошлись: франшиза закончила путь не рывком, а вздохом.

«Вульфмен» (2025)

Ли Уоннелл, автор отличного ремейка «Человека-невидимки», решил вернуть культового оборотня. Увы, зря. Вместо яркого хоррора о звериной сущности — вязкий семейный триллер, где действие еле ползёт.

В кадре фильма «Вульфмен» — отличные актрисы Джулия Гарнер и Матильда Ферт, но даже они не спасают от скуки. Образ монстра тонет в психологических рассуждениях о вине и браке. Всё снято красиво, но пугающего нет — ни тумана, ни лунного ужаса, ни настоящего зверя.

«Женщина во дворе» (2025)

Многообещающий проект Blumhouse, а на деле — красивая метафора о депрессии, замаскированная под ужастик. Учительница Рамона теряет мужа и сталкивается с загадочной женщиной в чёрном, но вместо призраков зрителям достаётся драма о горе и чувстве вины.

Кино трогательное, но вовсе не страшное — хоррор растворился в символизме. К концу остаётся ощущение, что тебя обманули: обещали кошмар, а показали аллегорию.

2025-й доказал: даже в жанре ужасов громкое имя и эффектный постер не гарантируют мурашек. Иногда самый страшный фильм — это тот, на который ты зря потратил вечер и билет.

