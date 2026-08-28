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Киноафиша Статьи Почему в финале третьего сезона «Дома дракона» так и не убили Эймонда: «переврали» книги Мартина

Почему в финале третьего сезона «Дома дракона» так и не убили Эймонда: «переврали» книги Мартина

Проверено редакцией
Кадр из сериала «Дом дракона»

Вся история встречи братьев в Харренхоле была придумана только для сериала.

Финал третьего сезона «Дома дракона» оставил зрителей с вопросом, который быстро стал одним из главных после выхода серии: почему Эймонд снова остался жив? Казалось, что история персонажа подошла к моменту, когда его судьба наконец должна была решиться.

Но создатели явно решили не ставить точку именно здесь. И на это у них были свои причины.

Линия Эймонда

В финале третьего сезона «Дома дракона» погибло несколько важных персонажей — что вряд ли кого-то удивило, ведь в Вестеросе смерть давно стала привычным твистом. Однако некоторых зрителей могло озадачить то, что Эймонд пережил встречу с Эйгоном. Свергнутый король отправился в Харренхолл, чтобы отомстить брату.

Шоураннер Райан Кондал объяснил, почему Эйгон выбрал такую тактику.

«Так было бы неинтересно», — кратко заявил Кондал.

Он также отметил, что сюжетная линия Эйгона в третьем сезоне стала для героя важным этапом развития. Ему пришлось столкнуться со своими недостатками и пережить период нищеты во время странствий по Вестеросу, прежде чем он вновь встретился со своим драконом.

Тем временем Эймонд, который во втором сезоне пытался убить Эйгона во время битвы, весь третий сезон провёл в состоянии тревоги. Он переживал из-за последствий собственных поступков и скрывался в Харренхоле.

«Если бы Эйгон просто появился и убил Эймонда, это никак не показало бы изменения его характера», — сказал Кондал.

Убийство человека, который потенциально может стать его самым сильным и надёжным союзником, разрушило бы эту сюжетную линию.

Кадр из сериала «Дом дракона»

Будущее Эймонда

Есть и ещё одна причина, по которой Эйгон не стал убивать Эймонда в Харренхоле: в книге Джорджа Мартина такого нет. Хотя сериал в целом придерживается основного хода событий первоисточника, при адаптации сценаристы внесли немало изменений. Большая часть истории Эйгона в третьем сезоне вообще была придумана специально для сериала.

Тем не менее, читатели знают, что Эймонду пока рано погибать. В четвертом сезоне он и его дракон Вхагар сыграют важную и кровавую роль.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадры из сериала «Дом дракона»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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