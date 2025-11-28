Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Почему у Эльзы белые волосы: так было не всегда

Почему у Эльзы белые волосы: так было не всегда

28 ноября 2025 18:00
Кадр из мультфильма «Холодное сердце»

С оттенком связана особенность ее дара.

Эльза из «Холодного сердца» по праву считается одной из самых эффектных диснеевских принцесс — её фирменное синее платье со снежинками и длинная коса стали настоящей иконой стиля. Многие зрители уверены, что у королевы Эренделла от природы седые или чисто-белые волосы, но это не совсем так.

Изначально при рождении девочки в ее локонах был оттенок русого, однако её магия постепенно повлияла даже на внешность: со временем волосы Эльзы стали платиново-белыми, словно покрытые инеем.

Кадр из мультфильма «Холодное сердце»

Она обладает поистине удивительным даром — принцесса управляет льдом и холодом. Ей достаточно легкого прикосновения, чтобы заморозить любой предмет, а одним движением руки она создаёт целые ледяные дворцы и снежных существ, которые по её воле оживают.

А чтобы растопить созданный лёд, Эльзе требуется совсем немного — искреннее чувство любви, которое становится ключом к контролю над её способностями.

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему Эльза в «Холодном сердце» ходила в перчатках.

Фото: Кадры из мультфильма «Холодное сердце» (2013)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Она — не просто Эльза: как на самом деле звучит полное имя ледяной королевы из «Холодного сердца» Она — не просто Эльза: как на самом деле звучит полное имя ледяной королевы из «Холодного сердца» Читать дальше 28 ноября 2025
Почему Эльза в «Холодном сердце» ходила в перчатках? Это не просто красивый аксессуар — вот для чего они нужны Почему Эльза в «Холодном сердце» ходила в перчатках? Это не просто красивый аксессуар — вот для чего они нужны Читать дальше 28 ноября 2025
Самый старший, а такой плакса: почему в «Трех котах» Компот постоянно расстраивается Самый старший, а такой плакса: почему в «Трех котах» Компот постоянно расстраивается Читать дальше 29 ноября 2025
Сколько лет Кристоффу из «Холодного сердца 2»: он стал взрослым мужчиной на глазах у зрителей Сколько лет Кристоффу из «Холодного сердца 2»: он стал взрослым мужчиной на глазах у зрителей Читать дальше 28 ноября 2025
Почему Коржик в «Трех котах» уже 10 лет в одной тельняшке: отсылку поняли не все Почему Коржик в «Трех котах» уже 10 лет в одной тельняшке: отсылку поняли не все Читать дальше 26 ноября 2025
Леди Баг живет во Франции, так почему же квами из Японии? Разбираемся в талисманах хитового мультсериала Леди Баг живет во Франции, так почему же квами из Японии? Разбираемся в талисманах хитового мультсериала Читать дальше 25 ноября 2025
Как новый «Хищник» связан с «Форрестом Гампом»: если не знать, то догадаться невозможно Как новый «Хищник» связан с «Форрестом Гампом»: если не знать, то догадаться невозможно Читать дальше 29 ноября 2025
Netflix прямо называет этот фильм провалом, но у зрителей другое мнение: 138 млн человек вряд ли ошиблись Netflix прямо называет этот фильм провалом, но у зрителей другое мнение: 138 млн человек вряд ли ошиблись Читать дальше 29 ноября 2025
Шутки про «сожрал детей» можно выбрасывать: Фергус и Фаркл вернутся в «Шреке 5», а озвучкой займется звезда «Супермена» Шутки про «сожрал детей» можно выбрасывать: Фергус и Фаркл вернутся в «Шреке 5», а озвучкой займется звезда «Супермена» Читать дальше 28 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше