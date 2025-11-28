Почему у Эльзы белые волосы: так было не всегда

Эльза из «Холодного сердца» по праву считается одной из самых эффектных диснеевских принцесс — её фирменное синее платье со снежинками и длинная коса стали настоящей иконой стиля. Многие зрители уверены, что у королевы Эренделла от природы седые или чисто-белые волосы, но это не совсем так.

Изначально при рождении девочки в ее локонах был оттенок русого, однако её магия постепенно повлияла даже на внешность: со временем волосы Эльзы стали платиново-белыми, словно покрытые инеем.

Она обладает поистине удивительным даром — принцесса управляет льдом и холодом. Ей достаточно легкого прикосновения, чтобы заморозить любой предмет, а одним движением руки она создаёт целые ледяные дворцы и снежных существ, которые по её воле оживают.

А чтобы растопить созданный лёд, Эльзе требуется совсем немного — искреннее чувство любви, которое становится ключом к контролю над её способностями.

