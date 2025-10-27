Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Почему Соколовский уехал в ОАЭ? Так еще российское кино не снимали — режиссер «Мажора в Дубае» объяснил выбор места для съемок

Почему Соколовский уехал в ОАЭ? Так еще российское кино не снимали — режиссер «Мажора в Дубае» объяснил выбор места для съемок

27 октября 2025 14:44
Кадр из фильма «Мажор в Дубае»

По мнению постановщика, локация была логичной идеей.

Недавней новинкой кинотеатров стал полнометражный фильм «Мажор в Дубае», продолжение очень популярного сериала. На этот раз герой Павла Прилучного вместе с друзьями оказывается в ОАЭ.

Фильм стал первым российским проектом, снятом в этом государстве. И место было выбрано неспроста.

Съемки «Мажора в Дубае»

Режиссёр Егор Чичканов объяснил, почему для нового фильма о «Мажоре» выбрали Дубай. Оказалось, всё просто — этот город стал настоящим центром притяжения для русскоязычных звёзд и туристов.

«Представьте: герой убегает и вдруг попадает на русскую вечеринку. Так и в жизни — в Дубае со всех сторон слышна наша речь. Снимать там историю про "Мажора" было самой логичной идеей», — поделился режиссёр в интервью «Газете.ru».

Съёмки за границей оказались непростыми. Команде приходилось постоянно переключаться между языками: работать с русской группой, объяснять задачи на английском и даже переводить указания на арабский для местных специалистов.

Кадр из фильма «Мажор в Дубае»

Сюжет «Мажора в Дубае»

Друг Мажора Ваня Соловьёв задумал сыграть роскошную свадьбу, но просить денег у друзей не хочет. В поисках быстрого заработка он летит в Дубай, где планирует разбогатеть на криптовалюте.

Вместо легких денег его ждёт опасная авантюра с международными последствиями. Ваня оказывается в самом бедном районе города, скрываясь от преследователей. На выручку бросается Игорь Соколовский, но и ему приходится несладко — на пути встают местные олигархи и их частные армии.

Ранее портал «Киноафиша» писал, кто же убил мать Соколовского в «Мажоре».

Фото: Кадры из фильма «Мажор в Дубае» (2025)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
О связи между «Тоболом» и «Горынычем» не так-то просто догадаться: где снимали новый хит с Петровым О связи между «Тоболом» и «Горынычем» не так-то просто догадаться: где снимали новый хит с Петровым Читать дальше 24 октября 2025
Знаете, кто озвучил Финника в новом мульте? Подсказка — этот голос звучал в «Трех котах», «Иване Царевиче» и «Как приручить дракона» Знаете, кто озвучил Финника в новом мульте? Подсказка — этот голос звучал в «Трех котах», «Иване Царевиче» и «Как приручить дракона» Читать дальше 27 октября 2025
Михалков впервые объяснил, что за «Б. Тосья» в титрах его фильма «12»: зря журналисты искали французский след Михалков впервые объяснил, что за «Б. Тосья» в титрах его фильма «12»: зря журналисты искали французский след Читать дальше 27 октября 2025
До премьеры «Метода 3» осталось меньше месяца: вспоминаем, что случилось с Меглином и Есенией в прошлых сериях До премьеры «Метода 3» осталось меньше месяца: вспоминаем, что случилось с Меглином и Есенией в прошлых сериях Читать дальше 27 октября 2025
Пришлось строить собственную деревню викингов: где снимали «Как приручить дракона» Пришлось строить собственную деревню викингов: где снимали «Как приручить дракона» Читать дальше 27 октября 2025
Основана ли «Алиса в Стране чудес» на реальной девочке: такого в детском фильме не покажут Основана ли «Алиса в Стране чудес» на реальной девочке: такого в детском фильме не покажут Читать дальше 26 октября 2025
Два месяца учил «штандартенфюреров» и напрасно: кто озвучил Гелу Месхи в сериале «Берлинская жара» Два месяца учил «штандартенфюреров» и напрасно: кто озвучил Гелу Месхи в сериале «Берлинская жара» Читать дальше 26 октября 2025
Даже путешествия во времени есть: 3 полнометражных мультфильма «Три кота», о которых мало кто знает Даже путешествия во времени есть: 3 полнометражных мультфильма «Три кота», о которых мало кто знает Читать дальше 26 октября 2025
Пыль, холод и 25 километров в день: вот где снимали «Долгую прогулку» по Кингу — это место реально существует Пыль, холод и 25 километров в день: вот где снимали «Долгую прогулку» по Кингу — это место реально существует Читать дальше 25 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше