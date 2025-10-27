Почему Соколовский уехал в ОАЭ? Так еще российское кино не снимали — режиссер «Мажора в Дубае» объяснил выбор места для съемок

Недавней новинкой кинотеатров стал полнометражный фильм «Мажор в Дубае», продолжение очень популярного сериала. На этот раз герой Павла Прилучного вместе с друзьями оказывается в ОАЭ.

Фильм стал первым российским проектом, снятом в этом государстве. И место было выбрано неспроста.

Съемки «Мажора в Дубае»

Режиссёр Егор Чичканов объяснил, почему для нового фильма о «Мажоре» выбрали Дубай. Оказалось, всё просто — этот город стал настоящим центром притяжения для русскоязычных звёзд и туристов.

«Представьте: герой убегает и вдруг попадает на русскую вечеринку. Так и в жизни — в Дубае со всех сторон слышна наша речь. Снимать там историю про "Мажора" было самой логичной идеей», — поделился режиссёр в интервью «Газете.ru».

Съёмки за границей оказались непростыми. Команде приходилось постоянно переключаться между языками: работать с русской группой, объяснять задачи на английском и даже переводить указания на арабский для местных специалистов.

Сюжет «Мажора в Дубае»

Друг Мажора Ваня Соловьёв задумал сыграть роскошную свадьбу, но просить денег у друзей не хочет. В поисках быстрого заработка он летит в Дубай, где планирует разбогатеть на криптовалюте.

Вместо легких денег его ждёт опасная авантюра с международными последствиями. Ваня оказывается в самом бедном районе города, скрываясь от преследователей. На выручку бросается Игорь Соколовский, но и ему приходится несладко — на пути встают местные олигархи и их частные армии.

